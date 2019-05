Cittadella-Verona, primo atto. Finale di andata dei playoff promozione del campionato di Serie B 2018/2019. Alle ore 21, allo stadio Piercesare Tombolato, scenderanno in campo il Cittadella di Roberto Venturato e il Verona di Alfredo Aglietti. Il match sarà visibile su Dazn. Una finale a sorpresa, visto che entrambe in semifinale sono andate a vincere in trasferta. Il Cittadella ha addirittura rifilato 3 gol al Benevento, mentre il Verona ha vinto per 1-0 sul campo del Pescara. I granata padroni di casa hanno sempre vinto in trasferta in questi playoff, prima con lo Spezia e poi con il Benevento. In casa il Cittadella non vince dal 4 maggio, proprio quando sconfisse 3-0 il Verona. I gialloblu di Aglietti hanno vinto l’ultimo match esterno, sul campo del Pescara. I veronesi non vincevano lontano dal Bentegodi dall’8 marzo scorso. Il match di ritorno si giocherà domenica 2 giugno, alle ore 21.

Cittadella-Verona, le probabili formazioni. QUI CITTADELLA – Venturato non potrà disporre di Panico davanti e di Branca a centrocampo per squalifica. Al posto del primo dovrebbe rivedersi Diaw in tandem con Moncini, mentre sulla trequarti dovrebbe esserci spazio dal 1′ per Schenetti. A metà campo tornerà dopo il turno di stop Proia come mezzala destra, con Siega che potrebbe essere spostato come mezzala sinistra. In difesa possibile il ritorno ballottaggio tra Rizzo e Benedetti a sinistra. QUI VERONA – Aglietti non avrà ancora a disposizione Zaccagni a centrocampo e potrebbe confermare l’argentino Colombatto al suo posto assieme ad Henderson e allo svedese Gustafson. Attacco e difesa dovrebbero essere gli stessi visti all’opera nel match di ritorno col Pescara. Di Carmine sarà la punta centrale del tridente offensivo, mentre Matos e Laribi agiranno ai suoi lati. Dietro, davanti a Silvestri, Faraoni e Vitale agiranno da terzini, con Dawidowicz ed Empereur coppia centrale. (Fonte: Goal.com).

Cittadella-Verona, come seguire il match in tv e streaming

Cittadella-Verona, info diretta tv e streaming. Come tutta la Serie B 2018/2019, anche il match del Piercesare Tombolato potrà essere seguito su DAZN. La piattaforma che opera in streaming, che trasmette anche alcuni match di Serie A, da anche la possibilità di usufruire di una prova gratuita di 30 giorni e poi decidere se fare l’abbonamento. Il match potrà essere seguito anche sulla Rai, in particolare su Rai3. Il calcio d’inizio è in programma alle ore 21.

Cittadella-Verona, i precedenti. Come detto l’ultimo incrocio tra le due squadre si è giocato lo scorso 4 maggio, vittoria per 3-0 del Cittadella al Tombolato. Il Verona non vince nell’impianto padovano dal 29 ottobre 2011, quando gli scaligeri si imposero per 2-1. Da allora tre sconfitte di fila per i gialloblu veronesi.