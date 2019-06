Salernitana-Venezia, alla fine si gioca. Dopo ricorsi, tribunali e appelli è l’ora di scendere nuovamente in campo. Playout salvezza del campionato di Serie B 2018/2019. Alle ore 20.45, allo stadio Arechi di Salerno, scenderanno in campo la Salernitana di Leonardo Menichini e il Venezia di Serse Cosmi. La partita sarà visibile su Dazn. Si gioca sul match di andata e ritorno, che si giocherà domenica prossima a campi invertiti. I lagunari vantano un miglior posizionamento al termine della regular season che permetterebbe loro di salvarsi in caso di parità assoluta. La Salernitana non vince in casa dallo scorso 13 aprile, quando sconfisse il Cittadella per 4-2. Dal canto suo il Venezia ha vinto l’ultimo incontro giocato fuori casa, 3-2 sul campo del Carpi. Era l’11 maggio scorso, sembra una vita fa.

Salernitana-Venezia, le probabili formazioni. QUI SALERNITANA – Menichini deve rinunciare agli infortunati Bernardini, Perticone e Di Gennaro oltre a Casasola, rimasto in argentina per un grave lutto familiare. Il tecnico recupera tuttavia Schiavi, Mantovani e Djavan Anderson, che erano in forse. Sarà con ogni probabilità 4-3-3: in porta Micai, in difesa ci saranno Pucino, Migliorini, Mantovani e Lopez; al centro ci saranno Odjer, Di Tacchio e Akpa Akpro, mentre in avanti spazio al tridente composto da Andrè Anderson, Calaiò e Jallow. QUI VENEZIA – Tante defezioni in casa veneta, dove mancherà lo squalificato Domizzi e gli infortunati Citro, Di Mariano e Garofalo, ma mister Cosmi può contare sui rientri di Segre e Zennaro, che hanno rinunciato alle convocazioni con le nazionali giovanili. Out anche Mazan e Vrioni, che invece hanno risposto alle convocazioni di Slovacchia e Albania. Anche i veneti dovrebbero affidarsi al 4-3-3: davanti a Vicario ci saranno Zampano, Bruscagin, Modolo e Cernuto; in mediana Schiavone, Besea e Segre, con Bentivoglio che non è al top e dovrebbe partire dalla panchina; in avanti il tridente Lombardi, Zennaro e Bocalon. (Fonte: tuttomercatoweb.com).

Salernitana-Venezia, come seguire il match in tv e streaming

Salernitana-Venezia, info diretta tv e streaming. Come tutta la Serie B 2018/2019, anche il match dell’Arechi potrà essere seguito su DAZN. La piattaforma che opera in streaming, che trasmette anche alcuni match di Serie A, da anche la possibilità di usufruire di una prova gratuita di 30 giorni e poi decidere se fare l’abbonamento. Il match non potrà essere seguito anche sulla Rai. Il calcio d’inizio è in programma alle ore 20.45.

Salernitana-Venezia, i precedenti. Una vittoria veneta e un pareggio, questo il bilancio degli incontri stagionali tra Salernitana e Venezia. Lo scorso 4 novembre successo casalingo per i lagunari per 1-0, con gol decisivo di Domizzi. Il match di ritorno si è giocato il 30 marzo, pareggio a reti inviolate. Il Venezia non vince a Salerno dal novembre del 2000, 1-0 in un campionato di Serie B. Ultimo successo interno dei campani contro i lagunari è del gennaio 2018, uno scoppiettante 3-2.