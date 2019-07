Accordo tra Pescara e Parma per Brugman in Emilia, Cosenza su Marras

Mister Zauri del Pescara (foto Paolo Pierangelo)

Il centrocampista Gas Brugman (27) è praticamente un nuovo giocatore del Parma, che ha raggiunto l’accordo per assicurarsi le prestazioni del forte giocatore sudamericano.

L’operazione prevederà il passaggio a titolo definitivo di Brugman al Parma per una cifra vicina ai 2,5 milioni di euro; la formula del trasferimento dovrebbe essere quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto da parte del club emiliano.

Il Parma, però, per abbassare la quantità di denaro in cash, ha inserito nella trattativa il cartellino del cannoniere di nazionalità italo-brasiliana Brunori Sandri, classe 1994.

L’attaccante si è messo in luce nell’ultima stagione nel torneo di serie C, dove ha realizzato la bellezza di 17 goal tra campionato e play-off promozione.

Il Pescara di mister Zauri dunque continua ad essere molto attivo sul fronte del calciomercato, dove tra l’altro c’è da registrare l’interessamento del Cosenza di miste Braglia per l’esterno biancazzurro Manuel Marrras.

Il giocatore in precedenza aveva rifiutato la proposta della Juve Stabia, ma la pista Cosenza potrebbe risultare di suo gradimento, visto che il club deve rimpiazzare il forte Tutino.

Quest’ultimo è da tempo monitorato proprio dal Pescara, che nei prossimi giorni cercherà di definire l’arrivo di uno tra lui e Sottil, che tanto bene ha fatto in riva all’Adriatico.