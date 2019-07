Dopo Galano e Cisco, c’è Busellato per il Pescara, in uscita Perrotta e Marras

Mister Zauri alla presentazione (foto Paolo Pierangelo)

Entra nel vivo il calciomercato del Pescara di mister Zauri, che dopo aver annunciato gli acquisti degli esterni offensivi Cisco e Galano, sta per definire quello del valido centrocampista Busellato.

Nelle ultime tre stagioni ha vestito le maglie di Salernitana, Bari e Foggia, dimostrando di essere uno dei centrocampisti più interessanti del torneo cadetto ed è per questo che il club adriatico si sta muovendo sulle sue tracce.

La società biancazzurra si muoverà successivamente per trovare un centravanti di categoria che dovrà raccogliere la pesante eredità lasciata dal “pitone” Mancuso.

Tramontata l’ipotesi del bisonte Ciofani, l’attenzione si è ora spostata sul giovane sudamericano Ceter, di proprietà del Cagliari e che si è messo in evidenza giocando in prestito ad Olbia.

Fermento anche sul fronte delle uscite, dove in questo momento sono da piazzare il difensore Perrotta, il laterale Del Grosso e l’esterno d’attacco Marras, che non rientrano nei piani tecnici di mister Zauri.

Il Bari nelle ultime ore si sta facendo insistente proprio per arrivare a Perrotta, che rappresenterebbe un elemento collaudato per rinforzare la difesa dei galletti, sull’ala Marras è la neopromossa Juve Stabia ad essere in pole position, mentre per l’esperto Del Grosso c’è la proposta del Monza.