Ascoli-Trapani: diretta tv e streaming, dove vedere il match di Serie B sabato 24 agosto

Sabato 24 agosto alle ore 21 allo stadio Cino e Lillo del Duca, Ascoli-Trapani si sfideranno per la prima giornata del campionato di Serie B.

Ascoli-Trapani, presentazione del match

Le due squadre curiosamente si sono incontrate in Coppa Italia domenica scorsa e ha visto la vittoria dei padroni di casa per 2-0 grazie alla doppietta nella ripresa di Gianluca Scamacca con la quale si sono qualificati per il quarto turno della manifestazione. Ovviamente la partita di campionato sarà totalmente diversa e ci si aspetta una reazione della squadra siciliana che avrà a disposizione il difensore centrale Gennaro Scognamiglio squalificato per la partita di Coppa Italia.

Sarà una gara particolare perchè i due allenatori Paolo Zanetti (Ascoli) e Francesco Baldini (Trapani) non hanno mai allenato nel campionato cadetto e dunque sono ambedue al debutto assoluto; il tecnico dei bianconeri vorrà cercare di migliorare il tredicesimo posto della scorsa stagione dopo un campionato sempre a ridosso della zona playout e dove i tanti tifosi marchigiani che fino ad ora hanno sottoscritto 3400 abbonamenti sperano in un torneo più tranquillo; dal canto loro i granata dopo la promozione dello scorso giugno grazie alla vittoria nella finale playoff contro il Piacenza, partiranno con l’obiettivo di tutte le neopromosse, ovvero la salvezza, magari senza passare per le forche caudine dei playout sempre molto rischiosi.

Tolta la gara di Coppa Italia, sono nove i precedenti (sette in C e due in B) tra le due squadre che vedono l’Ascoli in netto vantaggio con cinque vittorie e quattro pareggi; l’ultima sfida in campionato si è giocata nel febbraio 2017 che vide le due squadre pareggiare per 2-2 con rimonta siciliana nella ripresa dopo essere stata sotto per 2-o alla fine del primo tempo. Sedici le reti dei bianconeri, sei quelle dei granata.

Arbitro della gara sarà Massimo Prontera della sezione di Bologna che sarà coadiuvato dagli assistenti Mattia Scarpa di Reggio Emilia e Domenico Palermo di Bari e dal quarto uomo ufficiale Ivan Robilotta della sezione di Sala Consilina (Salerno).

Ascoli-Trapani, le probabili formazioni

Ascoli (4-3-1-2): Lanni; Pucino, Laverone, Valentini, D’Elia; Gerbo, Cavion, Brlek; Ninkovic; Da Cruz, Ardemagni. All. Baldini

Trapani (4-4-2): Carnesecchi; Luperini, Pagliarulo, Scognamiglio, Silva; Candela, Tulli, Taugourdeau, Jakimovski; Nzola, Ferretti. All. Zanetti

Ascoli-Trapani, dove vedere il match sabato 24 agosto

Il match tra Ascoli-Trapani valevole per la prima giornata del campionato di Serie B, sarà trasmesso in diretta esclusiva su Dazn. Il match in programma oggi alle ore 21 sarà visibile su diversi dispositivi come ad esempio pc, smartphone e tablet sulle smart tv più moderne che supportano la app, oppure su tutti i televisori collegando un decoder Sky Q o una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o Playstation 4.

Un’altra possibilità per vedere la partita sul proprio televisore è rappresentata dall’utilizzo di strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Inoltre poco dopo il fischio finale sarà possibile guardare on demand gli highlights o anche la replica dell’intero incontro.