Benevento-Cittadella: diretta tv e streaming, dove vedere il match di Serie B sabato 31 agosto

Oggi pomeriggio alle ore 18 allo stadio Ciro Vigorito, Benevento-Cittadella si sfideranno per il match valevole per la seconda giornata del campionato di Serie B.

Benevento-Cittadella, presentazione del match

Il Benevento in questo scorcio iniziale di stagione sta avendo parecchi problemi cominciati dall’eliminazione casalinga in Coppa Italia per mano del Monza che ha vinto in terra campana con un rocambolesco 4-3, mentre nella prima giornata del torneo cadetto gli uomini del neo allenatore Filippo Inzaghi hanno pareggiato 0-0 sul campo del neopromosso Pisa ma rischiando un nuovo ko, visto che al 96′ i toscani hanno sbagliato un calcio di rigore.

Il Cittadella di mister Roberto Venturato alla quinta stagione consecutiva alla guida dei veneti, ha cominciato in maniera positiva la Coppa Italia eliminando prima il Padova 3-0 e poi il Carpi ma soltanto ai calci di rigore dopo il 3-3 finale, ma all’esordio in campionato c’è stata la sonora sconfitta casalinga per 3-0 ad opera dello Spezia.

Dunque non proprio il modo migliore per approcciarsi a questa difficile trasferta anche perchè i giallorossi vorranno vendicarsi dell’eliminazione della semifinale playoff del maggio scorso, quando dopo la vittoria in Veneto per 2-1 arrivò la clamorosa batosta in casa per 3-0 che affossò le speranze promozioni a soli dodici mesi dalla retrocessione.

Oltre alla gara dei playoff, sono quattro i match giocati in campionato tra le due squadre al Ciro Vigorito di Benevento e che vedono i padroni di casa in vantaggio per tre vittorie ad una, curiosamente tutte quante per 1-0. Nel dicembre scorso si è giocata questa sfida anche nel quarto turno di Coppa Italia con vittoria campana sempre per 1-0. Infine lo scorso 31 luglio le due squadre si sono affrontate in un amichevole estiva a Trento e una doppietta di Massimo Coda ha regalato il successo alla squadra di Filippo Inzaghi.

L’arbitro della partita sarà Gianluca Aureliano della sezione di Bologna, coadiuvato dagli assistenti Pietro Dei Giudici di Latina e Pasquale Cangiano di Napoli, quarto uomo Manuel Robilotta di Sala Consilina. Con il Benevento il fischietto emiliano vanta dodici precedenti (quattro vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte); anche con il Cittadella perfetta parità nei match arbitrati: due vittorie, quattro pareggi e due sconfitte.

Benevento-Cittadella, probabili formazioni

BENEVENTO (4-4-2): Montipò; Maggio, Antei, Caldirola, Letizia; Insigne, Schiattarella, Viola, Tello; Coda, Sau.

CITTADELLA (4-2-3-1): Paleari; Ghiringhelli, Drudi, Adorni, Benedetti; Vita, Iori, Branca, Proia, Diaw; Panico.

Benevento-Cittadella, diretta tv e streaming

Il match tra Benevento-Cittadella valevole per la seconda giornata del campionato di Serie B, sarà trasmesso in diretta esclusiva su Dazn. Il match in programma oggi alle ore 18, con telecronaca di Gabriele Giustiniani, sarà visibile su diversi dispositivi come ad esempio pc, smartphone e tablet sulle smart tv più moderne che supportano la app, oppure su tutti i televisori collegando un decoder Sky Q o una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o Playstation 4.

Un’altra possibilità per vedere la partita sul proprio televisore è rappresentata dall’utilizzo di strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Inoltre poco dopo il fischio finale sarà possibile guardare on demand gli highlights o anche la replica dell’intero incontro.