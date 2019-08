Calcio, Serie B: anticipi e posticipi delle prime due giornate

La Lega Serie B ha ufficializzato il programma delle prime due giornate di campionato con tutti gli anticipi e posticipi; torneo che comincerà l’ultimo weekend di agosto e che vedrà ai nastri di partenza venti squadre, rispetto alle diciannove della stagione scorsa e con ben otto squadre nuove: le tre retrocesse Chievo, Frosinone ed Empoli e le cinque neopromosse Pordenone, Pisa, Juve Stabia, Virtus Entella e Trapani.

Ricordiamo che in queste prime due giornate nessun match si giocherà alle ore 15 visto ancora le temperature estive; il primo incontro della stagione sarà quello di venerdì 23 agosto all’Arena Garibaldi tra Pisa-Benevento, mentre il derby calabrese Crotone-Cosenza disputerà il giorno dopo alle ore 18; il primo turno si chiuderà con il posticipo del lunedì tra Pordenone-Frosinone.

Alla seconda giornata fari puntati nell’anticipo di venerdì 30 tra Chievo Verona-Empoli, sulla carta due delle squadre che potrebbero lottare per la promozione in massima serie, sabato 31 (ore 18) molto interessante anche Benevento-Cittadella rivincita della semifinale playoff che vide qualificare i veneti. Sarà sempre il Frosinone a chiudere il turno, ospitando l’Ascoli, domenica 1 settembre alle ore 21. Non è previsto la gara del lunedì perchè i giocatori dovranno rispondere alla chiamata delle varie Nazionali che visto che la settimana dopo si giocheranno le qualificazioni ad Euro 2020.

Serie B, anticipi e posticipi delle prime due giornate

PRIMA GIORNATA

Venerdì 23 agosto 2019

PISA -BENEVENTO: ore 21.00

Sabato 24 agosto 2019

CROTONE -COSENZA: ore 18.00

SALERNITANA –PESCARA: ore 18.00

ASCOLI –TRAPANI: ore 21.00

CITTADELLA –SPEZIA: ore 21.00

VENEZIA -CREMONESE: ore 21.00

V. ENTELLA -LIVORNO: ore 21.00

Domenica 25 agosto 2019

EMPOLI –JUVE STABIA: ore 18.00

PERUGIA -CHIEVO VERONA: ore 21.00

Lunedì 26 agosto 2019

PORDENONE -FROSINONE: ore 21.00

SECONDA GIORNATA

Venerdì 30 agosto 2019

CHIEVO VERONA -EMPOLI: ore 21.00

Sabato 31 agosto 2019

BENEVENTO –CITTADELLA: ore 18.00

SPEZIA -CROTONE: ore 18.00

COSENZA –SALERNITANA: ore 21.00

CREMONESE –V. ENTELLA: ore 21.00

JUVE STABIA –PISA: ore 21.00

LIVORNO -PERUGIA: ore 21.00

TRAPANI -VENEZIA: ore 21.00

Domenica 1 settembre 2019

PESCARA –PORDENONE: ore 18.00

FROSINONE -ASCOLI: ore 21.00