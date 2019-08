Cosenza-Salernitana, febbre del sabato sera. 2.a giornata del campionato di Serie B 2019/2020. Sabato 31 agosto, alle ore 21, scenderanno in campo il Cosenza di Piero Braglia e la Salernitana di Gianpiero Ventura. Un derby del sud che scalderà sicuramente il San Vito-Marulla, lo stadio che ospiterà il match. Il match sarà visibile su Dazn. I calabresi alla prima giornata hanno strappato uno 0-0 sul campo del Crotone. Un punto prezioso, considerando anche che i rossoblu hanno giocato gli ultimi 20 minuti in inferiorità numerica. La Salernitana al debutto casalingo in campionato ha invece vinto per 3-1 contro il Pescara. Grande protagonista del match è stato Jallow, uno dei migliori attaccanti del campionato cadetto.

Cosenza-Salernitana, i precedenti. Risale allo scorso campionato l’ultimo incrocio tra le due squadre al San Vito-Marulla. In quel frangente, 27 dicembre 2018, finì 0-0. Il Cosenza non batte la Salernitana in casa dal 19 novembre 2000. Si trattava sempre di Serie B e i calabresi si imposero per 1-0. Ultimo successo dei granata campani in Calabria risale al 19 marzo 2002, sempre in Serie B. La Salernitana vinse per 3-2. L’arbitro del match sarà Daniele Minelli della sezione di Varese. A coadiuvarlo saranno gli assistenti Michele Grossi di Frosinone e Michele Lombardi di Brescia. Quarto uomo sarà il signor Luigi Carella di Bari. Nella passata annata, l’arbitro Minelli ha diretto 15 incontri (2 in Coppa Italia e 13 in B) estraendo in tutto 64 gialli, 2 rossi per doppio giallo, 1 rosso diretto e concedendo 3 calci di rigore.

Cosenza-Salernitana, come seguire il match in tv e streaming

Cosenza-Salernitana, info streaming e tv. Come nella passata stagione anche in questa la Serie B sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Dazn. La piattaforma italo-inglese che opera in streaming renderà visibili tutte le 10 partite che verranno disputate a ogni turno di campionato. E’ possibile usufruire di un mese gratuito, per poi decidere se sottoscrivere effettivamente l’abbonamento. Il secondo turno del campionato di Serie B verrà aperto venerdì 30 agosto dall’anticipo Chievo-Empoli. Calcio d’inizio allo stadio Marc’Antonio Bentegodi in programma per le ore 21.