Crotone-Cosenza, debutto con derby. 1.a giornata del campionato di Serie B 2019/2020. Sabato 24 agosto, alle ore 18, scenderanno in campo il Crotone di Giovanni Stroppa e il Cosenza di Piero Braglia. Si gioca allo stadio Ezio Scida. Il match sarà visibile su Dazn. Un derby calabrese per cominciare una stagione che si prospetta molto interessante per il campionato cadetto. Il Crotone è reduce dalla sconfitta interna in Coppa Italia contro la Sampdoria, un 1-3 che però è andato oltre i demeriti dei pitagorici. Anche il Cosenza è stato eliminato in Coppa Italia, perdendo in trasferta per 1-0 contro il Monopoli. Il campionato di Serie B 2019/2020 vedrà 20 squadre al via. Dalla Serie A sono arrivate Frosinone, Chievo ed Empoli. Dalla Serie C sono giunte Pordenone, Juve Stabia, Entella, Trapani e Pisa. Ci saranno 3 promozioni e 4 retrocessioni. Un torneo cadetto che torna alla normalità, dopo la scorsa stagione decisamente travagliata.

Crotone-Cosenza, le probabili formazioni. Questi i probabili schieramenti iniziali per il match, Crotone (3-5-2): Cordaz; Bellodi, Spolli, Golemic; Molina, Benali, Barberis, Zanellato, Mazzotta; Mustacchio, Vido. Allenatore: Stroppa. Cosenza (3-5-2): Saracco; Monaco, Idda, Schiavi; Bittante, Sciaudone, Kanoutè, Corsi, Legittimo; Moreo, Carretta. Allenatore: Braglia. Per quanto riguarda il Crotone non è ancora disponibile Maxi Lopez. Il centravanti argentino classe ’84 nei prossimi giorni sarà in Calabria per la firma del contratto che sancirà il suo ritorno in Italia, dopo l’esperienza in Brasile con la maglia del Vasco da Gama.

Crotone-Cosenza, come seguire il match in tv e streaming

Crotone-Cosenza, info streaming e tv. Come nella passata stagione anche in questa la Serie B sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Dazn. La piattaforma italo-inglese che opera in streaming renderà visibili tutte le 10 partite che verranno disputate a ogni turno di campionato. E’ possibile usufruire di un mese gratuito, per poi decidere se sottoscrivere effettivamente l’abbonamento.

Crotone-Cosenza, i precedenti. Nella scorsa stagione ci sono state due vittorie degli uomini di Braglia, entrambe per 1-0. Il Crotone non ha mai battuto il Cosenza in casa nei confronti diretti. La Serie B 2019/2020 verrà aperta venerdì 23 agosto dall’anticipo Pisa-Benevento, calcio d’inizio alle ore 21.