Dall’Inghilterra confermano: Bjarnason – Pescara, il ritorno di fiamma non è impossibile

Mister Zauri del Pescara (foto Paolo Pierangelo)

Il calciomercato entra nella fase più calda con le ultime settimane di trattative che si fanno più frenetiche, sia sul fronte delle entrate che in quello delle cessioni.

In riva all’Adriatico sta rimbalzando negli ultimi giorni la clamorosa voce di un ritorno di fiamma di un calciatore che a Pescara ha lasciato un ottimo ricordo e che è ancora nel cuore di tanti tifosi.

Il giocatore in questione è il nazionale islandese Birkir Bjarnason (31), che nelle ultime due stagioni ha giocato in Inghilterra con la maglia dell’Aston Villa.

La formazione inglese ha conquistato la promozione in Premier League ma allo stesso tempo ha deciso di non proseguire il rapporto con Bjarnason, che quindi si ritrova ora libero e sotto l’attenzione di alcuni club.

Dall’Inghilterra confermano che ci sarebbe anche il Pescara sul “vichingo”, e questo sarebbe un ritorno romantico con la maglia biancazzurra, per un giocatore che in serie B rappresenta un autentico lusso (10 goal nel Pescara + 2 ai play-off nel torneo 2014/2015).

I prossimi giorni ci diranno se il ritorno di Bjarnason a Pescara potrà diventare realtà oppure no, di certo c’è che il giocatore è molto legato alla città e la piazza ha ammirato le sue prodezze in riva all’Adriatico, dove ha lasciato il segno.