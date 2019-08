Infortunati Serie B: ecco tutti i giocatori che salteranno la 2.a giornata

Tra venerdì e domenica le venti squadre del campionato di Serie B scenderanno in campo per la seconda giornata, prima della sosta per le Nazionali. Si comincerà stasera con il big match Chievo-Empoli due delle tre retrocesse (l’altra è il Frosinone) che presumibilmente si giocheranno i posti promozione/playoff; molto interessanti anche le gare di sabato, su tutte Cosenza-Salernitana e soprattutto Benevento-Cittadella rivincita della semifinale playoff della scorsa stagione che vide a sorpresa la qualificazione dei veneti.

Domenica invece match tra neopromosse, ovvero Juve Stabia-Pisa, chiude il quadro il posticipo tra Frosinone-Ascoli con i ciociari che devono riscattare il pesante 3-0 sul campo del Pordenone.

Ora andiamo a vedere i giocatori infortunati e che dunque dovranno saltare la seconda giornata di campionato con il Pescara di mister Luciano Zauri che dovrà fare a meno di ben sei giocatori nella gara interna contro il Pordenone.

Infortunati Serie B: chi salterà la 2.a giornata

Ascoli: nessuno

Benevento: nessuno

Chievo: Bismark, Cavar, Ceter

Cittadella: D’Urso, Rizzo

Cosenza: nessuno

Cremonese: nessuno

Crotone: nessuno

Empoli: Dijks

Frosinone: Rhoden, Szyminski

Juve Stabia: Allevi, Mastalli

Livorno: nessuno

Perugia: Fernandes

Pescara: Balzano, Bettella, Chochev, Crecco, Farelli, Vitturini

Pisa: Liotti, Moscardelli

Pordenone: nessuno

Salernitana: Mantovani

Spezia: Acampora, Bidaoui, Mastinu

Trapani: Evacuo, Fornasier

Venezia: Marino

Virtus Entella: Adorjan