Pescara-Pordenone streaming (Dazn), orario e dove vedere la partita, domani, 1 settembre

Una squadra tra le favorite per la promozione finale, e l’ autentica rivelazione di questa prima giornata del campionato cadetto: puó essere presentata cosí la sfida tra Pescara e Pordenone, due squadre che, domani, si daranno battaglia allo stadio “Adriatico” in vista di questa seconda giornata fi Serie B

Pescara-Pordenone: presentazione del match.

Due squadre che si presentano alla partita con umori contrastanti: gli ospiti viaggiano sulle ali dell’ entusiasmo dopo il 3-0 rifilato alla “corazzata” Frosinone nella gara che, per I friulani, ha coinciso con l’ esordio assoluto in Serie B.

Una squadra compatta quella allenata da mister Tesser che, oltre ad elementi di esperienza, quali Semenzato e Burrai, ha dalla sua alcuni ottimi prospetti come Tommaso Pobega, giovane centrocampista scuola Milan, che puó essere davvero la rivelazione di questa stagione

Compagine piú “navigata” quella pescarese che puó vantare una discreta esperienza sia in Serie B che in massima serie. I ragazzi di mister Zauri hanno peró incassato un brutto 3-1 per mano della Salernitana.

Nonostante ció, il Pescara è squadra che puó vantare un’ ottima qualitá, con I vari Memushaj, Tumminello, Busellato, Campagnaro e Galano, tutta gente che ha fatto la A, o conosce molto bene la categoria.

Pescara-Pordenone streaming Dazn, orario e dove vedere il match



La partita tra Pescara e Pordenone è prevista per domani alle ore 15:00, e sarà visibile in streaming su Dazn (https://prf.hn/click/camref:1101l4p7f/adref:supernewsart), piattaforma che consente, previa pagamento di abbonamento mensile da 9,99€ di vedere I match di Serie A, B, e I match dei principali campionati esteri, oltre a una vasta selezione di altri sport (tennis, volley, motori…). La piattaforma è accessibile da diversi device: Smartphone, Smart Tv, Pc e tablet.