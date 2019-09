Infortunati Serie B: tutti i giocatori indisponibili per la 3.a giornata

Dopo l’anticipo di ieri sera che ha visto la vittoria del sorprendente Pordenone sullo Spezia per 1-0, tra oggi e lunedì si giocheranno gli incontri della terza giornata. Tra i match principali spiccano nel pomeriggio il derby veneto tra Venezia-Chievo e il Frosinone che giocherà sul campo della Virtus Entella a punteggio pieno dopo due incontri insieme a Perugia e Salernitana e proprio quest’ultimi saranno impegnati lunedì sera nel posticipo contro il Benevento nel derby campano che promette scintille.

Ora andiamo a vedere i giocatori infortunati per questo weekend con il Pescara che avrà ben sette calciatori indisponibili per la trasferta contro il Cosenza. Per quanta riguarda gli squalificati, saranno cinque quelli che sono stati fermati dal giudice sportivo: Da Cruz (Ascoli), Kouan (Perugia), Brighenti (Frosinone), Benedetti (Pisa) e Piccolo (Cremonese).

Infortunati Serie B: chi salterà la 3.a giornata

Ascoli: Beretta, D’Elia, Scamacca

Benevento: Schiattarella

Chievo: Bismark, Cavar, Ceter

Cittadella: D’Urso, Rizzo, Rosafio, Vita

Cosenza: Litteri

Cremonese: Terranova

Crotone: Curado

Empoli: Polvani

Frosinone: Szyminski, Tribuzzi

Juve Stabia: Addae, Allevi, Fazio, Mastalli

Livorno: Marie Sainte, Rizzo, Rocca, Viviani

Perugia: Falasco, Fernandes, Mazzocchi, Rodin

Pescara: Bettella, Bruno, Celli, Crecco, Fiorillo, Marafini, Vitturini

Pisa: Liotti, Moscardelli, Ingrosso

Pordenone: Misuraca

Salernitana: Akpro, Billong, Lombardi, Mantovani

Spezia: Acampora, Benedetti, Bidaoui, Mastino

Trapani: Corapi, Evacuo

Venezia: Marino, Suciu

Virtus Entella: Nessuno