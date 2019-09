La crisi del Pescara: Zauri non ha dato un gioco, 12 goal subiti e lo sfogo di Fiorillo ha lasciato il segno

Mister Zauri del Pescara (foto Paolo Pierangelo)

Una pesante sconfitta tra le mura amiche per il Pescara di mister Zauri, che crolla all’Adriatico sotto i colpi del Crotone guidato dall’ex Stroppa.

Una prestazione a dir poco imbarazzante, per una squadra che ha subito la superiorità del team calabrese, che ha meritato il successo con un primo tempo in cui ha colpito con l’ex Benali e poi nella ripresa ha chiuso l’incontro con altre 2 reti per il definitivo 0-3.

Difesa che continua a concedere troppo, centrocampo che non sta rispondendo alle aspettative del suo potenziale ed attacco che fa fatica da quando si è infortunato il centravanti Tumminello.

Mister Zauri dovrà prendere dei provvedimenti in una situazione che al momento parla chiaro: il Pescara ha subito sempre goal dal primo impegno di coppa Italia contro il Mantova fino ad oggi, inoltre è andato quasi sempre in svantaggio.

In settimana ed a ridosso del match casalingo contro il Crotone, c’era stato lo sfogo del portiere Vincenzo Fiorillo, uno sfogo piuttosto duro contro quei tifosi che avevano criticato aspramente la squadra, e la cosa non è certo passata inosservata ed anzi ha lasciato il segno nell’ambiente adriatico, tanto da portare a diversi commenti di replica che sono arrivati nei suoi confronti sui social.