Livorno-Perugia 0-1 (Video Highlights): blitz esterno degli umbri che vincono con una rete di Iemmello

Il Perugia ha espugnato il campo del Livorno per 1-0, il gol che ha deciso l’incontro è stato realizzato al minuto 66 da Iemmello che ha approfittato di uno svarione del difensore avversario Gonnelli che si faceva saltare dal pallone e con un bel sinistro sotto la traversa batteva l’estremo difensore dei labronici. Al minuto 72 i padroni di casa sciupavano un calcio di rigore tirato malamente da Mazzeo e parato facilmente da Vicario.

La squadra di Massimo Oddo a punteggio pieno dopo due incontri, Livorno ancora fermo al palo.

Highlights dell’incontro

Livorno-Perugia, presentazione del match

Questa sera alle ore 21 allo stadio Armando Picchi, match tra Livorno-Perugia valevole per la seconda giornata del campionato cadetto.

La squadra labronica ha cominciata piuttosto negativa la stagione 2019-20 perdendo malamente in casa contro il Carpi (Serie C) per 1-0 e poi uscendo sconfitta con lo stesso risultato alla prima giornata nella trasferta di Entella contro la Virtus. Il tecnico dei toscani Roberto Breda, confermato sulla panchina fino al 2021, davanti ai propri tifosi vorrà cercare insieme ai suoi giocatori la prima gioia per ripartire con più serenità dopo la sosta per le Nazionali.

Dal canto suo il Perugia con il neo allenatore Massimo Oddo ha iniziato alla grande con due vittorie casalinghe in Coppa Italia contro Triestina (1-0) e Brescia (2-1 dopo i tempi supplementari), mentre un altro 2-1 nel debutto in campionato contro il retrocesso Chievo Verona, una delle possibili candidate alla promozione. Dunque per gli umbri un inizio che sembra promettere bene e già stasera sarà un altro test importante, il primo in trasferta, per capire a quale livello sta la squadra.

Sono tredici i precedenti in terra livornese, con cinque vittorie dei padroni di casa, altrettanti pareggi e successi degli ospiti; 16 le reti dei livornesi, 11 quelle dei perugini. Nello scorso campionato le due squadre si sono affrontate il 4 novembre con vittoria ospite per 3-2 con rete decisiva di Luca Vido (ora al Crotone) al 75′.

L’arbitro del match sarà Valerio Marini della sezione di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Gianluca Sechi di Sassari e Andrea Capone di Palermo, quarto uomo Paolo Bitonti di Bologna. Con i toscani sono quattro i precedenti con due sconfitte, una vittoria e un pareggio, mente con gli umbri sono sette le direzioni del fischietto capitolino con quattro successi, due pareggi e una sconfitta.

Livorno-Perugia, formazioni ufficiali

Livorno (3-4-1-2): Zima; Bogdan, Boban, Di Gennaro; Morganella, Luci, Agazzi, Gasbarro; Del Prato; Mazzeo, Raicevic.

Perugia (4-3-1-2): Vicario; Rosi, Gyomber, Angella, Di Chiara; Falzerano, Carraro, Dragomir; Fernandes, Capone; Iemmello.

Livorno-Perugia, diretta tv e streaming

Il match tra Livorno-Perugia valevole per la seconda giornata del campionato di Serie B, sarà trasmesso in diretta esclusiva su Dazn. Il match in programma oggi alle ore 18, con telecronaca di Cristiano Puccetti, sarà visibile su diversi dispositivi come ad esempio pc, smartphone e tablet sulle smart tv più moderne che supportano la app, oppure su tutti i televisori collegando un decoder Sky Q o una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o Playstation 4.

Un’altra possibilità per vedere la partita sul proprio televisore è rappresentata dall’utilizzo di strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Inoltre poco dopo il fischio finale sarà possibile guardare on demand gli highlights o anche la replica dell’intero incontro.