Perugia-Juve Stabia, il primo testacoda. 3.a giornata del campionato di Serie B 2019/2020. Sabato 14 settembre, alle ore 15, scenderanno in campo il Perugia di Massimo Oddo e la Juve Stabia di Fabio Caserta. Si gioca allo stadio Renato Curi di Perugia. Le due squadre vivono momenti opposti. Gli umbri padroni di casa hanno vinto le prima due gare stagionali, mentre le vespe campane le hanno perse. Il Perugia ha battuto Chievo e Livorno nei primi due impegni di campionati, mentre la Juve Stabia ha perso contro Empoli e Pisa. Gli umbri non perdono in casa dallo scorso 22 aprile, quando furono sconfitti dal Lecce. I gialloblu campani non vincono in trasferta dallo scorso 14 aprile, sul campo della Sicula Leonzio. Si trattava ancora del campionato di Serie C, Girone C.

Perugia-Juve Stabia, le probabili formazioni. Questi i probabili schieramenti iniziali per il match in programma sabato alle ore 15 al Renato Curi, PERUGIA (4-3-1-2): Vicario; Rosi, Gyomber, Sgarbi, Di Chiara; Falzerano, Carraro, Balic; Fernandes; Falcinelli, Iemmello. All. Massimo Oddo. JUVE STABIA (3-5-2): Branduani; Vitiello, Troest, Tonucci; Elia, Mallamo, Addae, Calò, Germoni; Di Gennaro, Cissé. All. Fabio Caserta. L’arbitro del match sarò il signor Prontera della sezione di Bologna. (Fonte:PerugiaToday.it).

Perugia-Juve Stabia, come seguire il match in tv e streaming

Perugia-Juve Stabia, info tv e streaming. Il campionato di Serie B 2019/2020 è un’esclusiva di Dazn, così come nella passata stagione. La piattaforma italo-inglese opera in streaming e trasmette anche alcune partite di Serie A e di calcio internazionale. Il calcio d’inizio del match è in programma alle ore 15 di sabato 14 settembre. Le due squadre non si affrontano in una partita ufficiale di campionato dalla stagione 2008/2009. Si trattava dell’allora Lega Pro. Il 12 ottobre 2008, al Renato Curi di Perugia, finì 0-0. Gli umbri non battono in casa la Juve Stabia dal gennaio 2006, quando i grifoni vinsero per 1-0. Ultima vittoria delle vespe campane sul campo del Perugia è del novembre 2007, finì 1-0 per i gialloblu stabiesi.

Dopo Perugia-Juve Stabia le due squadre torneranno in campo nel weekend del 21-22 settembre. La Juve Stabia ospiterà l‘Ascoli, mentre il Perugia sarà di scena sul campo dello Spezia.