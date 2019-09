Pescara-Crotone 0-3 (Video Highlights): i calabresi dominano all’Adriatico con Crociata e doppietta di Benali

Un super Crotone espugna lo stadio Adriatico vincendo 3-0 contro il Pescara, in un match dominato per larghi tratti; per gli abruzzesi brutto ko che ridimensiona al momento le velleità di alta classifica. Grande protagonista del match il centrocampista libico Benali che prima sbloccava il risultato al 17′ e poi raddoppiava al 56′; la rete di Crociatà al minuto 86 faceva finire in trionfo la serata dei calabresi.

Highlights del match

Pescara-Crotone, presentazione del match

Questa sera alle ore 21 allo stadio Adriatico Pescara-Crotone si sfideranno per il match della sesta giornata del campionato di Serie B.

Quella di stasera sarà una gara spartiacque per entrambe le squadre che hanno cominciato il torneo in chiaro-scuro: i calabresi si trovano all’ottavo posto con otto punti, mentre un gradino più sotto ci sono gli abruzzesi che nel turno infrasettimanale sono usciti sconfitti dalla trasferta di Cittadella con il risultato di 2-1. La squadra di Luciano Zauri fino ad ora ha vinto solamente un incontro, ovvero quello di Cosenza per 2-1 con gol di Galano al minuto 88 e ancora manca di quella continuità che la stagione scorsa gli aveva permesso di finire la stagione regolare al quarto posto. Per il Crotone di mister Giovanni Stroppa l’obiettivo stagionale, dopo la salvezza difficoltosa dell’ultimo campionato, è quello di cercare di lottare per un posto playoff; martedì c’e’ stata la vittoria casalinga molto importante contro la Juve Stabia per 2-0 giunta nel finale grazie a Mustacchio e Benali. La gara di stasera sarà importante per quel salto di qualità che i tifosi calabresi sperano, anche se ci saranno parecchie defezioni in difesa con le assenze di Cuomo, Curado e Spolli a cui si è aggiunta quella dell’attaccante Ruggiero; per i padroni di casa invece mancherà solamente Balzano.

Sono 26 i precedenti allo stadio Adriatico giocate in Serie A, B e C e che vedono i padroni di casa in vantaggio per 16 vittorie contro le 6 degli ospiti e 4 pareggi. Nella scorsa stagione il match si è giocato il 25 settembre e il Pescara ebbe le meglio per 2-1 con doppietta di Mancuso, intervallata dal pareggio momentaneo di Benali.

L’arbitro del match sarà Alessandro Prontera di Bologna, coadiuvato dagli assistenti Oreste Muto di Torre Annunziata e Fabrizio Lombardo di Sesto San Giovanni, quarto uomo Giovanni Ayroldi di Molfetta. Prima direzione arbitrale per gli abruzzesi, mentre per i calabresi un solo precedente con un pareggio (Crotone-Carpi 1-1).

Pescara-Crotone, formazioni ufficiali

Pescara (4-3-3): Fiorillo; Zappa, Campagnaro, Bettella, Del Grosso; Memushaj, Kastanos, Machin; Galano, Maniero, Cisco. All. Zauri.

Crotone (3-5-2): Cordaz; Golemic, Marrone, Gigliotti; Molina, Benali, Barberis, Crociata, Mazzotta; Messias, Simy. All.: Stroppa.

Pescara-Crotone, diretta tv e streaming

Il match Pescara-Crotone, valevole per la sesta giornata del campionato cadetto sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN, il match in programma oggi alle ore 21, con telecronaca di Riccardo Mancini e il commento tecnico dell’ex giocatore Stefan Schwoch, sarà visibile su diversi dispositivi come ad esempio pc, smartphone e tablet sulle smart tv più moderne che supportano la app, oppure su tutti i televisori collegando un decoder Sky Q o una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o Playstation 4.

Un’altra possibilità per vedere la partita sul proprio televisore è rappresentata dall’utilizzo di strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Inoltre poco dopo il fischio finale sarà possibile guardare on demand gli highlights o anche la replica dell’intero incontro.