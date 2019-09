Pordenone-Benevento, gli ospiti per continuare a volare. 5.a giornata e primo turno infrasettimanale del campionato di Serie B 2019/2020. Martedì 24 settembre, alle ore 21, scenderanno in campo il Pordenone di Attilio Tesser e il Benevento di Pippo Inzaghi. Si gioca allo stadio Dacia Arena di Udine. I giallorossi ospiti comandano la classifica del campionato cadetto con 10 punti, a pari punti con l’Entella. I neroverdi padroni di casa di punti ne hanno 6. Il Benevento è reduce dalla sofferta vittoria casalinga contro il Cosenza, 1-0 maturato nel recupero. Il Pordenone invece è stato sconfitto 2-1 sul campo del Livorno. Gli uomini di Inzaghi sono imbattuti in campionato e hanno una striscia attiva di 3 vittorie consecutive. Il Pordenone in casa ha ottenuto 2 successi fino ad ora, segnando 4 gol e non subendone nessuno.

Pordenone-Benevento, le probabili formazioni. QUI PORDENONE – Mister Tesser conferma il collaudato 4-3-1-2, con Chiaretti alle spalle della coppia Monachello-Candelone. Questi i probabili undici iniziali per i ramarri neroverdi: Di Gregorio; Almici, Camporese, Barison, De Agostini; Salvatore, Gavazzi, Pobega; Chiaretti; Monachello, Candellone. QUI BENEVENTO – Inzaghi continua ad insistere sul 3-5-2, con la coppia Coda-Sau in attacco. Questa la possibile formazioni iniziale per gli stregoni giallorossi: Montipò; Gyamfi, Caldirola, Volta; Letizia, Improta, Viola, Schiattarella, Tello; Coda, Sau.

Pordenone-Benevento, come seguire il match in tv e streaming

Pordenone-Benevento, info tv e streaming. Le partite della Serie B 2019/2020 potranno essere seguite in esclusiva su Dazn. La piattaforma italo-inglese che trasmette anche alcuni match di Serie A e di calcio internazionale. Dal 20 settembre è anche disponibile Dazn 1, che è visibile al canale 209 di Sky. Il match della Dacia Arena è un inedito in Serie B, questo è un altro elemento di curiosità per l’incontro tra Pordenone e Benevento. Non solo il match tra veneti e campani, martedì 24 settembre ci sono anche altri match tutti alle ore 21: Ascoli-Spezia, Cittadella-Pescara, Cosenza-Livorno, Crotone-Juve Stabia, Entella-Venezia, Perugia-Frosinone e Pisa-Empoli.