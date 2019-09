Trapani-Cremonese, per uscire dalla crisi. 5.a giornata del campionato di Serie B 2019/2020. Mercoledì 25 settembre, alle ore 19, scenderanno in campo il Trapani di Francesco Baldini e la Cremonese di Massimo Rastelli. Si giocherà allo stadio Provinciale di Trapani. I padroni di casa sono ancora a zero punti in classifica e chiaramente occupano l’ultimo posto della graduatoria. La Cremonese ha 6 punti, frutto di 2 vittorie e 2 sconfitte nelle prime 4 giornate. I granata siciliani sono reduci dallo 0-1 casalingo contro la Salernitana, quarta sconfitta consecutiva in campionato. Vittoria invece per i grigiorossi lombardi nell’ultima giornata di campionato, 2-1 casalingo contro il Crotone. Il Trapani non vince in casa dallo scorso 28 aprile, era ancora il campionato di Serie C. Di contro la Cremonese ha già vinto in trasferta in questo campionato, il 24 agosto per 2-1 sul campo del Venezia.

Trapani-Cremonese, le probabili formazioni. QUI TRAPANI – Il tecnico Baldini dovrebbe proporre il 4-3-3 dall’inizio, con Jakimovski e Scaglia al fianco di Pettinari. Questi i probabili undici iniziali per il Trapani: Dini, Cauz, Fornasier, Scognamillo; Luperini, Moscati, Taugardeau; Jakimovski, Pettinari, Scaglia. QUI CREMONESE – Mister Rastelli dovrebbe affidarsi al 3-5-2, con Ciofani-Ceravolo coppia d’attacco. Questi i probabili undici iniziali per la Cremonese: Agazzi, Caracciolo, Claiton, Bianchetti, Mogos, Valzania, Castagnetti, Deli, Migliore, Ciofani, Ceravolo.

Trapani-Cremonese, come seguire il match in tv e streaming

Trapani-Cremonese, info streaming e tv. Le partite della Serie B 2019/2020 potranno essere seguite in esclusiva su Dazn. La piattaforma italo-inglese che trasmette anche alcuni match di Serie A e di calcio internazionale. Dal 20 settembre è anche disponibile Dazn 1, che è visibile al canale 209 di Sky. Trapani-Cremonese non si affrontano al Provinciale dal 22 dicembre 2012. Si trattava dell’allora campionato di Lega Pro, finì 0-0. L’ultimo precedente in assoluto tra le due squadre è dell’agosto 2014, Coppa Italia, e ci fu una vittoria della Cremonese per 2-1. Calcio d’inizio in programma alle ore 19 di mercoledì 25 settembre. L’arbitro del match sarà il Sig. Lorenzo Illuzzi della sezione di Molfetta. Gli assistenti saranno Ivan Robilotta di Sala Consilina e Thomas Ruggieri di Pescara. Il quarto ufficiale sarà Eduart Pashuku di Albano Laziale.