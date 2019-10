Chievo-Ascoli streaming e diretta tv Dazn, dove vedere Serie B domenica 20 ottobre. Prima della sosta il Chievo di Marcolini era stato protagonista di una delle partite più spettacolari della stagione, con una rimonta da 3-1 a 3-4 ottenuta a Livorno. Ora al Bentegodi arriva l’Ascoli, che in campionato era partito benissimo ma poi ha trovato due sconfitte inattese. La squadra marchigiana è la cooperativa del gol nella Serie BKT 2019/20 come il Benevento: 8 i marcatori diversi per bianconeri e giallorossi. Riuscirà la squadra di Zanetti a rialzarsi, o il Chievo trarrà vantaggio dal fattore-campo? Arbitra l’incontro il sign. Federico Dionisi di L’Aquila. Andiamo a vedere nel dettaglio le probabili formazioni e come seguire la sfida in diretta tv e streaming.

PROBABILE FORMAZIONE CHIEVO (4-3-1-2): Semper; Dickmann, Cesar, Vaisanen, Frey; Segre, Esposito, Obi; Vignato; Meggiorini, Rodriguez. All.: Marcolini

PROBABILE FORMAZIONE ASCOLI (4-3-2-1): Leali; Pucino, Gravillon, Brosco, Padoin; Gerbo, Troiano, Piccinocchi; Ninkovic, Scamacca; Da Cruz. All.: Zanetti

Chievo-Ascoli, info diretta tv e streaming Dazn

La telecronaca della partita – dalle 15.00 in diretta streaming su DAZN – sarà di Alessandro Iori; inviata a bordocampo ed interviste a cura di Deborah Schirru. Pre (dalle 14.50) e post partita in diretta dal Marcantonio Bentegodi di Verona con Deborah Schirru e i suoi ospiti.

