Frosinone-Livorno streaming e diretta tv Dazn, dove vedere Serie B lunedì 21 ottobre ore 21.00. Partita di grande importanza per il Frosinone di Alessandro Nesta: in casa, i crociari hanno a disposizione solo un risultato, la vittoria. Scenario simile per il Livorno, reduce dalla sorprendente sconfitta contro il Chievo per 3-4 prima della sosta. Chi riuscirà a riscattare un avvio di campionato con tanti alti e bassi? In terra ciociara i confronti ufficiali tra le due squadre sono 3 con bilancio di parità: 1 vittoria giallazzurra (5-1 nella B 2013/14), 1 pareggio (1-1 nella B 2008/09) ed 1 successo toscano (2-0 nella B 2010/11). Amaranto sempre in gol nei 270’ presi in esame, 4 reti complessive. Arbitra l’incontro il sign. Ivano Pezzuto di Lecce. Andiamo a vedere nel dettaglio le probabili formazioni e come seguire la sfida in diretta tv e streaming su Dazn.

PROBABILE FORMAZIONE FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Zampano, Rohden, Maiello, Haas, Beghetto; Ciano, Dionisi. All.: Nesta

PROBABILE FORMAZIONE LIVORNO (3-4-2-1): Zima; Bogdan, Di Gennaro, Boben; Gasbarro, Luci, Agazzi, Porcino; Marras, Mazzeo; Raicevic. All.: Breda



Frosinone-Livorno, info diretta tv e streaming Dazn

La telecronaca della partita – dalle 21.00 in diretta streaming su DAZN – sarà di Edoardo Testoni e Simone Tiribocchi; inviata a bordocampo ed interviste a cura di Angelo Battisti. Pre (dalle 20.50) e post partita in diretta dal Matusa di Frosinone con Angelo Battisti e i suoi ospiti.

La sfida del Matusa di Frosinone sarà visibile in diretta TV e streaming su Dazn. Frosinone-Livorno su Dazn sarà visibile nelle seguenti modalità: Smart TV (modelli Samsung Tizen TV, Android TV, LG Web OS TV); su tutte le tv utilizzando Chromecast e Apple TV oppure utilizzando le console di gioco Play Station 4 ed Xbox One; su smartphone, tablet e pc Android e iOS e infine sul sito dazn.it tramite i browser Safari, Chrome, Firefox, Edge e Internet Explorer.