Il Pescara riparte dal 3-5-2 di Ascoli per la prossima sfida contro lo Spezia

Mister Zauri del Pescara (foto Paolo Pierangelo)

Il Pescara ricarica le batterie dopo la sosta del campionato di serie B, che è giunta dopo il bel successo della formazione adriatica sul campo dell’Ascoli, con uno 0-2 firmato da gran galà Galano e dal rigore di Busellato.

I biancazzurri di mister Zauri hanno dato un bel segnale di ripresa e soprattutto non hanno subito reti per la prima volta in questa stagione, dove prima tra coppa Italia e campionato non era mai successo.

La svolta è stata sicuramente quella dal punto di vista tattico, con il nuovo modulo del 3-5-1-1 che ha portato i frutti sperati, con una squadra più attenta ed organizzata, che concede meno rispetto a prima e sa sfruttare le ripartenze come accaduto in occasione del goal di Galano in quel di Ascoli.

Il calendario pone ora la prossima sfida contro lo Spezia di Italiano, squadra in palese difficoltà e con la panchina del tecnico che si è fatta traballante, vista la precaria posizione in classifica del team ligure.

Il Pescara dal suo canto dovrà essere bravo a mantenere il giusto equilibrio e quella concentrazione necessaria, per affrontare al meglio un impegno che non va sottovalutato e che potrà dirci se i biancazzurri si sono lasciati alle spalle il momento di difficoltà.