Pescara-Benevento streaming e diretta tv Dazn, dove vedere Serie B sabato 26 ottobre ore 15.00. Oggi allo stadio Adriatico si affrontano gli abruzzesi e i sanniti, nell’incontro valido per la 9° giornata di campionato. Da una parte c’è la formazione abruzzese, che è reduce dalla sconfitta casalinga contro lo Spezia ed in classifica occupa la tredicesima posizione, dall’altra parte, invece, ci sono i sanniti che arrivano dal successo casalingo contro il Perugia e in classifica occupano la prima posizione con 18 punti. Arbitra l’incontro il sign. Niccolò Baroni di Firenze. Andiamo a vedere nel dettaglio le probabili formazioni e come seguire la sfida in diretta tv e streaming su Dazn.

Il tecnico Zauri dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-5-1-1: Fiorillo in porta; pacchetto difensivo composto da Bettella, Scognamiglio e Campagnaro; a centrocampo Palmiero in cabina di regia con Memushaj e Machin mezze ali, mentre sulle corsie esterne spazio a Masciangelo e Zappa; in attacco Galano a supporto di Brunori.

PROBABILE FORMAZIONE PESCARA (3-5-1-1): Fiorillo; Bettella, Scognamiglio, Campagnaro, Masciangelo, Memushaj, Palmiero, Machin, Zappa, Galano, Brunori. All.: Zauri

Il tecnico Inzaghi, a differenze del collega, dovrebbe proporre un 4-4-2: Montipò a difendere la porta; pacchetto difensivo composto da Antei e Caldirola nel mezzo mentre sulle corsie esterne spazio a Tuia e Letizia; a centrocampo Hetemaj e Viola saranno in cabina di regia con Improta e Insigne sulle fasce laterali mentre in attacco spazio al tandem offensivo composto da Sau e Coda.

PROBABILE FORMAZIONE BENEVENTO (4-4-2): Montipò; Tuia, Antei, Caldirola, Letizia, Improta, Hetemaj, Viola, Insigne, Sau, Coda. All.: Inzaghi

Pescara-Benevento, info diretta tv e streaming Dazn

La telecronaca della partita – dalle 15.00 in diretta streaming su DAZN – sarà di Marco Calabresi; inviata a bordocampo ed interviste a cura di Francesco Puma. Pre (dalle 14.50) e post partita in diretta dall’ Adriatico di Pescara con Francesco Puma e i suoi ospiti.

La sfida dell’ Adriatico di Pescara sarà visibile in diretta TV e streaming su Dazn. Pescara-Benevento su Dazn sarà visibile nelle seguenti modalità: Smart TV (modelli Samsung Tizen TV, Android TV, LG Web OS TV); su tutte le tv utilizzando Chromecast e Apple TV oppure utilizzando le console di gioco Play Station 4 ed Xbox One; su smartphone, tablet e pc Android e iOS e infine sul sito dazn.it tramite i browser Safari, Chrome, Firefox, Edge e Internet Explorer. Ovviamente sarà possibile vedere Pescara-Benevento in streaming live su DAZN solo dopo aver sottoscritto l’abbonamento. Ricordiamo, inoltre, che per i nuovi abbonati il primo mese di Dazn è totalmente gratuito.