Pisa-Salernitana: diretta tv e streaming, dove vedere il match Serie B oggi 29 ottobre

Oggi alle ore 21 allo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani, si disputerà il match Pisa-Salernitana, valido per la decima giornata del campionato di Serie B.

Pisa-Salernitana, presentazione del match

Quella odierna sarà un incontro importante soprattutto per i padroni di casa che si trovano in piena zona playout con dieci punti frutto di due vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte, l’ultima delle quali avvenuta sabato scorso nel derby toscano contro il Livorno per 1-0 che ha deluso parecchio i tifosi nerazzurri. L’inizio di stagione era stato molto buone con sette punti nelle prime tre giornate, ma nelle restanti sei si sono registrate tre pareggi e tre sconfitte che ha fatto precipitare la formazione di Luca D’Angelo nei bassifondi della classifica.

La Salernitana di mister Gian Piero Ventura si trova al quarto posto con quindici punti e a soli tre punti dalla vetta occupata da Crotone e Benevento; in realtà anche i campani nelle ultime cinque giornata hanno rallentato la corsa con una sola vittoria conquistata (a Livorno per 3-2), una sconfitta e tre pareggi, anche se gli ultimi due casalinghi contro Frosinone e Perugia sono stati beffardi perchè le avversarie hanno segnato oltre il 90′ minuto. Dunque quattro punti gettati al vento che potevano portare i granata addirittura al primo posto, anche se fino a questo momento l’esperto allenatore Ventura al netto di parecchi infortuni sta facendo un buon lavoro, considerando che allenare in una piazza come Salerno è sempre molto difficile.

Sono dieci i precedenti in terra pisana che vedono i padroni di casa in vantaggio per quattro vittorie contro una degli ospiti e cinque pareggi. La vittoria campana è arrivata proprio nell’ultimo scontro diretto giocato l’1 aprile 2017 dove a decidere fu Rosina che realizzò il gol vittoria al 75′.

L’arbitro dell’incontro sarà Giacomo Camplone della sezione di Pescara, coadiuvato dagli assistenti Pasquale Capaldo di Napoli e Luigi Lanotte di Barletta, quarto uomo Valerio Marini di Roma.

Pisa-Salernitana, probabili formazioni

PISA( 4-4-2): Gori; Benedetti, Aye, Lisi, Meroni; Di Quinzio, Gucher, Marin, Belli; Moscardelli, Masucci.

SALERNITANA (3-5-2): Micai, Karo, Migliorini, Jaroszynski, Di Tacchio, Odjer Akpa Akpro, Lopez, Kiyine, Djuric, Jallow.

Pisa-Salernitana, diretta tv e streaming

SEGUI PISA-SALERNITANA SERIE B IN DIRETTA STREAMING SU DAZN

Il match Pisa-Salernitana, valevole per la decima giornata del campionato cadetto sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN, il match in programma oggi alle ore 21, con telecronaca di Dario Mastroianni, sarà visibile su diversi dispositivi come pc, smartphone e tablet sulle smart tv più moderne che supportano la app, oppure su tutti i televisori collegando un decoder Sky Q o una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o Playstation 4.

Un’altra possibilità per vedere la partita sul proprio televisore è rappresentata dall’utilizzo di strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Inoltre poco dopo il fischio finale sarà possibile guardare on demand gli highlights o anche la replica dell’intero incontro.