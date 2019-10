Domenica 6 ottobre alle ore 15 allo stadio Arechi, match tra Salernitana-Frosinone, valevole per la 7.a giornata di campionato di Serie B.

Salernitana-Frosinone, presentazione del match

Ad inizio campionato non era certo pronosticabile vedere i padroni di casa al secondo posto in classifica con 13 punti a -1 dalla capolista Empoli e soprattutto gli ospiti al sest’ultimo posto in piena zona playout con una sola vittoria in sei incontri disputati, conquistata oltretutto al 91′ nella sfida interna contro l’Ascoli. La squadra di mister Alessandro Nesta era tra le favorite per la promozione in Serie A ma ancora non riesce a spiccare il volo come era nelle previsioni considerando che viene dal massimo campionato; il tecnico romano rischia addirittura la panchina se la gara dell’Arechi dovesse andare male e dunque per i ciociari sarà importante fare un risultato positivo.

Al contrario della formazione laziale, i granata in sei incontri hanno ottenuto quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta (in casa con il Benevento per 2-0) e l’allenatore Gian Piero Ventura con la sua esperienza sta facendo ottime cose in una piazza notoriamente difficile come quella di Salerno con il presidente Claudio Lotito spesso contestato per il mercato quasi mai all’altezza della situazione, ma fino a questo momento i risultati stanno dando ragione al club campano. Un’eventuale vittoria farebbe volare i granata che passerebbero la sosta in piena zona promozione e magari sognare quella Serie A che manca dalla lontana stagione 1998-99.

I precedenti tra le due squadre all’Arechi sono solamente quattro, con due vittorie del Frosinone, una della Salernitana e un pareggio; l’ultimo match si è giocato il 21 ottobre 2017 (1-1 il risultato finale).

L’arbitro della gara sarà l’esperto Riccardo Ros della sezione di Pordenone, coadiuvato dagli assistenti Vito Mastrodonato di Molfetta e Antonio Vono di Soverato, quarto uomo Luigi Carella di Bari. Sono undici i precedenti con gli ospiti che vantano 4 vittorie altrettanti pareggi e 3 sconfitte, mentre con i padroni di casa in dieci direzioni nessuna vittoria, 6 pareggi e 4 sconfitte, dunque un tabù da abbattere. Curiosamente per l’arbitro friulano Salernitana e Frosinone sono le squadre che ha diretto più volte in carriera.

Salernitana-Frosinone, probabili formazioni

Salernitana (3-5-2): Micai; Jaroszynski; Billong Caro; Cicerelli, Akpa Apro, Di Tacchio, Firenze, Kiyine; Giannetti, Jallow. All. Ventura

Frosinone (4-3-1-2): Bardi; Beghetto, Ariaudo, Capuano, Brighenti; Haas, Maiello, Rodhen; Ciano; Trotta, Novacovich. All. Nesta

Salernitana-Frosinone diretta tv e streaming

SEGUI SALERNITANA-FROSINONE, SERIE B IN DIRETTA STREAMING SU DAZN

Il match Salernitana-Frosinone, valevole per la settima giornata del campionato cadetto sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN; il match in programma domenica 6 ottobre alle ore 15, con telecronaca di Marco Calabresi, sarà visibile su diversi dispositivi come ad esempio pc, smartphone e tablet sulle smart tv più moderne che supportano la app, oppure su tutti i televisori collegando un decoder Sky Q o una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o Playstation 4.

Un’altra possibilità per vedere la partita sul proprio televisore è rappresentata dall’utilizzo di strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Inoltre poco dopo il fischio finale sarà possibile guardare on demand gli highlights o anche la replica dell’intero incontro.