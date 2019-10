Serie B: Livorno-Chievo – streaming e diretta tv Dazn – 5 ottobre 2019

Nel pomeriggio di domani, 5 ottobre 2019, sfida inedita nel campionato di Serie B: allo Stadio A.Picchi di Livorno, Livorno-Chievo completa il quadro della 7a giornata di andata di campionato.

La delicata situazione di classifica

Sfida tutta da decifrare questa Livorno-Chievo visto l’andazzo incerto e deludente fin qui mostrato dalle due compagini in campionato. Gli amaranto, terzultimi in classifica con appena 4 punti insieme a Spezia e Trapani chiedono strada al Chievo Verona a sua volta bisognoso di punti.

I clivensi neoretrocessi dalla Serie A si trovano appena tre punti più sopra insieme al Pescara, reduci da tre pareggi consecutivi ed un solo successo all’attivo: il 2-0 conquistato a Venezia lo scorso 14 settembre.

Anche per il Livorno, reduce dal ko interno con la Salernitana, solo una vittoria ottenuta fin qui contro il Pordenone.

Livorno-Chievo: le formazioni e l’arbitro

Questi gli undici che dovrebbero scendere in campo domani (Livorno-Chievo calcio di inizio alle ore 15.00).

Il tecnico Breda cambia poco rispetto alla gara con la Salernitana, confermando Luci e Agazzi che fin qui non hanno sfigurato mentre Brignola è chiamato a fare nuovi accertamenti.

Livorno: Plizzari in dubbio con Zima, Boben, Di Gennaro, Bogdan, Del Prato, Luci, Agazzi, Porcino, Marras, Raicevic, Marsura.

Il Chievo di Marcolini conferma invece Djordjevic e Meggiorini come coppia d’attacco.

Chievo: Semper, Dickmann, Leverbe, Cesar, Brivio, Garritano, Esposito, Segre, Vignato, Meggiorini, Djordjevic.

Arbitra Illuzzi di Molfetta.

Dove seguire Livorno-Chievo in tv e radio

La cronaca della partita Livorno-Chievo sarà disponibile in diretta dalle ore 15.00 in tv e in streaming su Dazn per tutti i titolari dell’abbonamento.

La radiocronaca della partita invece sarà trasmessa su Radio 1 Rai, a partire dalle 14.55 all’interno di Tutto il calcio minuto per minuto con voce di Sara Meini.