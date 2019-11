Benevento-Crotone: diretta tv e streaming, dove vedere Serie B oggi 23 novembre

Oggi 23 novembre alle ore 15 allo stadio Ciro Vigorito si giocherà il match tra Benevento-Crotone, valido per la tredicesima giornata di campionato di Serie B.

Benevento-Crotone, presentazione del match

Sarà un incontro di altissima classifica visto che la formazione campana è attualmente al primo posto con 25 punti, mentre quella calabrese un gradino più sotto con 21 punti.

Il Benevento di mister Filippo Inzaghi dopo l’eliminazione ad agosto dalla Coppa Italia per mano del Monza, che aveva provocato parecchi malumori tra i tifosi, in campionato ha avuto fin da subito un percorso regolare e costante incassando fino ad ora una sola sconfitta anche se pesante (4-0 a Pescara), ma per il resto ha sempre giocato un ottimo lineare e soprattutto subendo solamente otto reti che valgono il primo posto anche per gol subiti.

Davanti al proprio pubblico su sei gare disputate ci sono state cinque vittorie con un solo pareggio (1-1 contro la Virtus Entella), molto importanti quelle contro Cittadella, Perugia ed Empoli tre formazioni che sulla carta lotteranno per i primi posto fino a maggio.

Anche il Crotone del tecnico Giovanni Stroppa sta disputando una bella stagione vantando il secondo attacco del torneo con 21 reti realizzate (solo il Pescara con 22 ne ha segnate di più), anche se il secondo posto con i 21 punti conquistati non devono trarre in inganno perchè ad esempio l’Ascoli che si trova all’undicesimo posto ne ha solamente quattro in meno e con un classifica così corta bastano solamente due passi falsi per andare nelle retrovie.

I calabresi in trasferta hanno vinto due gare ovvero in casa dello Spezia e del Pescara rispettivamente per 2-1 e 3-0, mentre nell’ultima gara giocata lontano dallo Scida c’è stato il ko contro il Chievo Verona per 2-1. Il tecnico Stroppa dovrà cercare di migliorare la fase difensiva della sua squadra perchè se si vuole puntare in alto, andranno presi certamente meno gol e già quest’oggi il test sarà molto difficile da superare per i difensori rossoblu contro la prima della classe.

Sono solamente due i precedenti tra le due squadre giocate in terra campana che si sono disputate nelle ultime due stagioni (la prima in Serie A, la seconda in Serie B) e che ha visto i padroni di casa vincere ambedue le volte per 3-2 e 3-0. L’arbitro del match sarà Francesco Fourneau della sezione di Roma, coadiuvato dagli assistenti Daniele Marchi di Bologna ed Edoardo Raspolini di Livorno.

Benevento-Crotone, probabili formazioni

BENEVENTO (4-4-2): Montipò; Maggio, Antei, Tuia, Letizia; Kragl, Hetemaj, Viola, Tello; Sau, Coda.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Golemic, Spolli, Gigliotti; Molina, Zanellato, Barberis, Crociata, Mazzotta; Messias, Simy.

Benevento-Crotone, diretta tv e streaming

SEGUI BENEVENTO-CROTONE SERIE B IN DIRETTA STREAMING SU DAZN

Il match Benevento-Crotone, valevole per la tredicesima giornata del campionato cadetto sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN, il match in programma oggi alle ore 15 con telecronaca di Riccardo Mancini, sarà visibile su diversi dispositivi come pc, smartphone e tablet sulle smart tv più moderne che supportano la app, oppure su tutti i televisori collegando un decoder Sky Q o una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o Playstation 4.

Un’altra possibilità per vedere la partita sul proprio televisore è rappresentata dall’utilizzo di strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Inoltre poco dopo il fischio finale sarà possibile guardare on demand gli highlights o anche la replica dell’intero incontro.