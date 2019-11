E’ un Pescara trascinato dai “fuori categoria” Machin e Memushaj

Mister Zauri del Pescara (foto Paolo Pierangelo)

Due grandi giocatori che fanno la differenza nel campionato di serie B, due giocatori del Pescara che sono stati definiti da mister D’Angelo del Pisa come “fuori categoria”.

Stiamo parlando del centrocampista Ledjan Memushaj (32) e del fantasista Josè “slot” Machin (23), le anime del Pescara di mister Zauri che sono risultati decisivi per la vittoria 3-0 sul Pisa allo stadio Adriatico.

Memushaj è ormai una bandiera del Pescara, dove milita dalla stagione 2014/2015 e che ha lasciato solo per la parentesi al Benevento in serie A nel torneo 2017/2018.

Il nazionale albanese ha praticamente trovato una seconda casa in riva all’Adriatico, un legame profondo che lo ha portato ad indossare anche la fascia di capitano del delfino.

Il talentuoso Machin invece arrivò nel gennaio del 2018 e ha dimostrato da subito di possedere i numeri del fuoriclasse, tanto da guadagnarsi la chiamata del Parma nello scorso mese di gennaio, con cui ha collezionato qualche presenza nel massimo campionato italiano.

Le statistiche di Memushaj e Machin in questa stagione con il Pescara:

I numeri si sa che non si discutono ed esprimono chiaramente il rendimento di un giocatore, questi sono quelli che riguardano il centrocampista Memushaj: 10 presenze, 2 goal e ben 7 assist per i compagni.

Questi sono invece quelli relativi al fantasista Machin: 10 presenze, 5 goal ed un assist.