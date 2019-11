Empoli-Venezia, probabili formazioni tredicesima giornata Serie B

Empoli-Venezia, probabili formazioni della tredicesima giornata di Serie B: come arrivano le due squadre

Empoli-Venezia è uno degli incroci che scalderà la tredicesima giornata di Serie B, turno che “riapre” il campionato cadetto dopo la pausa per le Nazionali. L’Empoli si presenta al match con una novità importante in panchina: è Roberto Muzzi, chiamato a dirigere la squadra dopo l’esonero di Christian Bucchi, in seguito alla sconfitta patita per 2-1 contro il Pescara. Esordio che si presenta non privo di qualche complicazione, vista l’assenza di Gazzola sulla corsia di destra e del giovane Frattesi a centrocampo. L’Empoli ha assoluta necessità di trovare una certa continuità di risultati se vuole ambire alle posizioni di vertice che gli permetterebbero un pronto ritorno in Serie A, come di certo si auspica il presidente Corsi. Il nuovo mister dovrebbe continuare a puntare sul 4-3-1-2 con Brignoli in porta; Veseli, Romagnoli o Nikolau al centro al fianco dell’esperto Maietta e Belkovic a sinistra. Dezi dovrebbe essere arretarato a centrocampo, dove dovrebbe agire in compagnia di Stulac e Bandnelli. La Gumina-Mancuso dovrebbe essere la coppia offensiva, con Laribi a loro sostegno.

Il Venezia di Dionisi si presenta a quest’appuntamento sicuramente galvanizzato dal successo ottenuto per 1-0 contro il Livorno sebbene, nella circostanza, ha visto espellere Lorenzo Lollo il quale, dunque, non farà parte del match. “Lagunari che dovrebbero schierarsi con il 4-3-1-2: Lezzerini in porta; Fiordaliso, Modolo, Casale, Ceccaroni in difesa; Maleh, Fiordilino e Vacca a centrocampo; Aramu in appoggio a Montalto e Bocalon.

Empoli-Venezia, probabili formazioni: dove vedere la gara in diretta e streaming

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Veseli, Nikolaou, Maietta, Belkovic; Dezi, Stulac, Bandinelli; Laribi; La Gumina, Mancuso. Allenatore: Roberto Muzzi

VENEZIA (4-3-1-2): Lezzerini; Fiordaliso, Modolo, Casale, Ceccaroni; Maleh, Fiordilino, Vacca; Aramu; Montalto, Bocalon. Allenatore: Alessio Dionisi