Frosinone-Empoli: diretta tv e streaming, dove vedere Serie B oggi 30 novembre

Oggi pomeriggio alle ore 15 allo stadio Benito Stirpe si sfideranno Frosinone-Empoli, match valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B.

Frosinone-Empoli, presentazione del match

Le due squadre che nella scorsa stagione giocavano nella massima serie in questa stagione erano partiti con i favori del pronostico, ma almeno fino a questo momento stanno deludendo le aspettative dei propri tifosi, basti pensare che i toscani si trovano al nono posto con 19 punti, un punto in meno i ciociari che occupano la tredicesima posizione. Va detto che la classifica è molto corta ma sia Frosinone che Empoli dovranno cominciare a vincere con costanza se vorranno inserirsi nel discorso promozione.

I padroni di casa di mister Alessandro Nesta sono imbattuti davanti al proprio pubblico con quattro vittorie e due pareggi, il problema principale per i gialloblu sono le prestazioni esterne (nessun successo) che fino a questo momento hanno latitato parecchio con quattro sconfitte e tre pareggi che hanno compromesso questa prima parte di torneo. La scorsa settimana il ko di in casa dello Spezia per 2-0 ha vanificato il successo del match precedente in casa contro il Chievo Verona con lo stesso punteggio e il match odierno è di quelli da non sbagliare se si vorrà dare una sterzata importante.

Stesso discorso per i toscani che nello scorso turno ha visto l’esordio sulla panchina di Roberto Muzzi che ha preso il posto di Cristian Bucchi che ha pagato una sequenza di partite negative senza vittorie (tre pareggi e tre sconfitte) che hanno precipitare l’Empoli fuori dalla zona playoff. L’esordio del tecnico romano ha fruttato solamente un pareggio casalingo 1-1 contro il Venezia e quindi la trasferta laziale sarà molto importante perchè potrebbe rilanciare o anche abbattere la formazione empolese.

Ricordiamo che le due squadre la settimana prossima saranno impegnate nel quarto turno di Coppa Italia: il Frosinone giovedì alle ore 21 giocherà sul campo del Parma, mentre l’Empoli sarà impegnato a Cremona contro i grigiorossi mercoledì alle ore 15.

Sono sei i precedenti in terra ciociara con gli azzurri in vantaggio per tre vittorie contro le due dei gialloblu e un pareggio registrato proprio nell’ultimo match giocato, ovvero quello in Serie A il 21 ottobre 2018.

L’arbitro della gara sarà Valerio Marini della sezione di Roma, coadiuvato dagli assistenti Marcello Rossi di Novara e Pasquale Cangiano di Napoli.

Frosinone-Empoli, probabili formazioni

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Paganini, Gori, Maiello, Haas, Beghetto; Novakovich, Dionisi.

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Veseli, Maietta, Pirrello, Balkovec; Bandinelli, Stulac, Dezi; Laribi; La Gumina, Mancuso.

Frosinone-Empoli, dove vedere il match

SEGUI FROSINONE-EMPOLI SERIE B IN DIRETTA STREAMING SU DAZN

Il match Frosinone-Empoli, valevole per la quattordicesima giornata del campionato cadetto sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN, il match in programma oggi alle ore 15 con telecronaca di Riccardo Mancini, sarà visibile su diversi dispositivi come pc, smartphone e tablet sulle smart tv più moderne che supportano la app, oppure su tutti i televisori collegando un decoder Sky Q o una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o Playstation 4.

Un’altra possibilità per vedere la partita sul proprio televisore è rappresentata dall’utilizzo di strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Inoltre poco dopo il fischio finale sarà possibile guardare on demand gli highlights o anche la replica dell’intero incontro.