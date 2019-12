Ascoli-Pisa streaming Dazn e diretta live serie B: dove vedere il match oggi, 26 dicembre

Ascoli-Pisa streaming Dazn e diretta live Serie B: la presentazione del match

Ascoli-Pisa, match valevole per la diciottesima giornata di Serie B. Allo Stadio “Dal Duca” va in scena un vero e proprio spareggio in chiave playoff. La squadra di Zanetti, priva del febbricitante Laverone, deve proprio al suo notevole rendimento casalingo la possibilità di giocarsi ancora qualche chances promozione: tra le mura “amiche” i bianconeri hanno ottenuto 19 punti sui 24 disponibili, a fronte dell’unica vittoria esterna, datata 21 settembre, sul campo della Juve Stabia. L’ultima partita, disputata contro il Pordenone, si è chiusa con una sconfitta e lo stesso Zanetti, in conferenza stampa, ha spronato i suoi a ritrovare la via della vittoria. Il Pisa di D’Angelo ha vinto l’ultima trasferta contro il Trapani, perdendo però in casa contro il Cosenza. I toscani hanno un punto in meno dell’Ascoli in classifica e sperano nel colpo esterno per mantenere contatto con le zone che contano.

Ascoli-Pisa streaming Dazn e diretta live Serie B: le probabili formazioni del match

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Andreani, Brosco, Gravillon, Padoin; Gerbo, Petrucci, Cavian; Brlek; Da Cruz, Scamacca. Allenatore: Paolo Zanetti

PISA (4-3-1-2): Gori; Ingrosso, Aya, Benedetti, Lisi; Siega, De Vitis, Pinato; Minesso; Fabbro, Moscardelli. Allenatore: Luca D’Angelo

Ascoli-Pisa streaming Dazn e diretta live Serie B: dove vedere la gara in tv e online

La gara Ascoli-Pisa, alevole per la diciottesima giornata di Serie B, con inizio a partire dalle ore 18:00, sarà trasmessa in streaming e diretta su Dazn.