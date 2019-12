Benevento-Trapani streaming Dazn e diretta live: dove seguire il match di Serie B oggi, 6 dicembre

Benevento-Trapani streaming Dazn e diretta live: presentazione del match di Serie B, oggi, 6 dicembre

Benevento-Trapani è l’anticipo della quindicesima giornata di Serie B. Va in scena una sorta di “testa-coda” allo stadio Ciro Vigorito di Benevento dove le “Streghe” proveranno a mettere in fila la quinta vittoria nelle ultime sei partite per una classifica che vede i ragazzi d’Inzaghi nettamente in vetta e con un margine di 9 punti sulle tante squadre che occupano il secondo posto a parimerito. Il compito non sarà dei più semplici: nel Sannio sale infatti il Trapani, squadra che ha iniziato male questa stagione (un solo punto nelle prime cinque partite), ma che ora è in netta ripresa dopo aver ottenuto due vittorie di fila contro Livorno e Chievo. Anche per questo motivo Inzaghi dovrebbe difficilmente rinunciare al proprio undici “ideale”. In porta, per il Benevento, dovrebbe giocare Montipò; difesa a quattro composta da: Maggio, Antei, Caldirola e Letizia; a centrocampo dovrebbero agire: Hetemaj, Schiattarella e Viola; Coda, in attacco, dovrebbe essere supportato da Kragl e uno tra Sau ed Improta.

Anche il Trapani di Baldini dovrebbe presentarsi alla gara nella sua forma migliore, a cominciare dall’insostituibile Carnesecchi in porta; Del Prete, Scognamiglio, Fornasier e Grillo formerebbero la linea difensiva. A centrocampo dovrebbero giocare Mocati, Taougourdeau e l’ex Corapi; in attacco il solito trio composto da: Pettinari, il grande “ex” Evacuo e Biabiany.

Benevento-Trapani streaming Dazn e diretta live: le probabili formazioni del match

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Antei, Caldirola, Letizia; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Kragl, Sau; Coda. Allenatore: Filippo Inzaghi

TRAPANI (4-3-3): Carnesecchi; Del Prete, Scognamiglio, Fornasier, Grillo; Moscati, Taougourdeau, Corapi; Pettinari, Evacuo, Biabiany. Allenatore: Francesco Baldini

Benevento-Trapani streaming Dazn e diretta live: dove seguire il match della quindicesima giornata di Serie B, oggi, 6 dicembre

Benevento-Trapani, anticipo della quindicesima giornata di Serie B, in programma stasera, a partire dalle ore 21:00, sarà visibile in streaming attraverso la piattaforma Dazn fruibile attraverso Pc, tablet e Smartphone. La diretta televisiva dell’evento arà garantita dal canale Rai Sport (57 e 58 del digitale).