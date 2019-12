Pordenone-Ascoli streaming Dazn e diretta live Serie B: dove vedere il match oggi, 22 dicembre

Pordenone-Ascoli streaming Dazn e diretta live Serie B: la presentazione del match

Pordenone-Ascoli è l’incontro che chiude la diciassettesima giornata di Serie B. Alla Dacia Arena i padroni di casa cercano di prolungare la “favola” che li vede sorprendentemente secondi e in piena lotta per la promozione dopo quasi un intero girone di andata. I ragazzi di Tesser potrebbero trarre giovamento dai risultati maturati nella giornata di ieri, con il Benervento, assoluta capolista, che ha sconfitto il Frosinone rimasto terzo a quota 26 punti. E’ una buona occasione per allungare sulle dirette concorrenti anche se l’avversario atteso stasera in Friuli non è certo dei più abbordabili: trattasi dell’Ascoli che Paolo Zanetti sta conducendo a lunghe falcate verso la zona playoff, riuscendo a sorprendere il Cittadella nell’ultimo turno. La classifica è abbastanza corta e i marchigiani, guidati dal bomber Scamacca, andranno alla ricerca del colpo esterno per invertire, come dichiarato dallo stesso Zanetti in conferenza stampa, il trend negativo dei risultati fuori casa che, finora, ha visto i bianconer ottenere solo 5 punti. I ramarri saranno alle prese con alcune defezioni in difesa e a centrocampo (mancano Camporese e Pasa) ma, per il resto, la formazione dovrebbe essere identica a quella che ha schiantato il Cosenza nell’ultimo turno.

Pordenone-Ascoli streaming Dazn e diretta live Serie B: le probabili formazioni

PORDENONE (4-3-1-2): Di Gregorio; Vogliacco, Bassli, Barison, De Agostini; Misuraca, Burrai, Pobega; Gavezzi; Strizzolo, Candellone. Allenatore: Tesser

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Padoin, Brosco, Gravillon, D’Elia; Gerbo, Troiano, Cavion; Ninkovic; Scamacca, Ardemagni. Allenatore: Zanetti

Pordenone-Ascoli streaming Dazn e diretta live Serie B: dove vedere la gara in diretta e online

Pordenone-Ascoli, match della diciassettesima giornata di Serie B, in programma stasera, alle ore 21:00, sarà visibile in streaming su Dazn.