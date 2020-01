Frosinone-Entella streaming Dazn e diretta live Serie B: la presentazione del match

Aria di grande match al “Benato Stirpe” di Frosinone dove, domani, andrà in scena Frosinone-Entella, gara d’alta classifica, che mette in palio punti importanti in ottica promozione. I padroni di casa cercano continuità dopo alcuni risultati altalenanti: a fronte di vittorie importanti come quelle contro Pescara ed Empoli, ssono arrivate alcune battute d’arresto fra cui quelle patite contro Crotone e la capolista Benevento. Per questo mister Nesta ci ha tenuto a spronare i suoi ragazzi nella conferenza stampa pregara, sottolineando quanto sia importante mettere in fila una serie di risultati positivi. Per ciò che riguarda i liguri, mister Boscaglia si gode le ultime new-entry del mercato, con giocatori di spessore quali Rodriguez (ex Cesena) e Dezi (in uscita dal Parma), che proveranno a dare il proprio contributo per tentare l’assalto alla serie A. La squadra è reduce da tre pareggi nelle ultime quattro gare ma, nonostante i risultati un po’ contraddittori, si trova ad occupare un buon sesto posto, a parimeritro proprio con i ciociari.

Frosinone-Entella streaming Dazn e diretta live Serie B: le probabili formazioni

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Paganini, Tabanelli, Maiello, Rohden, Beghetto; Dionisi, Ciano. Allenatore: Nesta

ENTELLA (4-3-1-2): Paroni; Coppolaro, Poli, Chiosa, Sala; Mazzitelli, Toscano, Eramo; Currarino; Mancosu, De Luca. Allenatore: Boscaglia

Frosinone-Entella streaming Dazn e diretta live Serie B: dove vedere il match

Frosinone-Entella, match in programma domani alle 15:00, sarà visibile in diretta e streaming su Dazn.