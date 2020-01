Frosinone-Pordenone: diretta tv e streaming, dove vedere Serie B oggi 17 gennaio

Questa sera alle ore 21 allo stadio Benito Stirpe, si affronteranno Frosinone-Pordenone, anticipo della 20.a giornata del campionato di Serie B.

Frosinone-Pordenone, presentazione del match

Match molto importante quello tra gialloblu e neroverdi che tra l’altro viene dopo la lunga sosta invernale dove le squadre hanno giocato l’ultima gara domenica 29 dicembre. Alle fine del 2019 avevamo lasciato la squadra di Attilio Tesser al secondo posto con 34 punti impensabile alla vigilia del campionato, ma ampiamente meritato per la neopromossa formazione friulana che nell’ultimo turno del girone d’andata aveva battuto in casa la Cremonese per 1-0 con rete di Ciurria al 10′. Il mercato di gennaio ha portato in dote al Pordenone l’attaccante del Venezia Riccardo Bocalon con la formula del prestito con opzione di riscatto con scadenza giugno 2020. A questo punto della stagione i neroverdi possono ambire alla promozione nella massima serie, anche se andrà migliorato il rendimento esterno che fino a questo momento è stato l’unica nota dolente, con due vittorie, due pareggi e cinque ko, ma che per una squadra neopromossa ci può stare.

Dall’altra parte il Frosinone dell’ex difensore di Lazio e Milan Alessandro Nesta, dopo un avvio difficoltoso con parecchie risultati negativi, è riuscita a rimettersi in marcia con un pò più di continuità anche se nelle ultime due uscite dell’anno c’è stata la sconfitta interna contro il Crotone per 2-1 e il pareggio per 0-0 sul campo del Pisa.

Attualmente la formazione ciociara è al sesto posto in piena zona playoff ma deve recuperare ben sette punti agli avversari odierni e dunque il match di oggi sarà importante da vincere per cominciare ad accorciare le distanze. Anche i laziali hanno acquistato due giocatori in questo mercato invernale: il primo è stato il difensore dell’Ascoli Salvatore d’Elia, il secondo il centrocampista del Lecce Andrea Tabanelli con ambedue i calciatori che hanno firmato un contratto fino al 30 giugno 2022.

Sarà il primo match in terra ciociara, mentre l’unico precedente tra le due squadre risale allo scorso 26 agosto quando alla prima giornata, i neroverdi si imposero in casa con un sonante 3-0 grazie ad una doppietta di Pobega e rete di Barison.

L’arbitro del match sarà Ivano Pezzuto della sezione di Lecce che sarà coadiuvato dagli assistenti Marco Scatragli di Arezzo e Luigi Rossi di Rovigo, quarto uomo Daniele Rutella di Enna.

Frosinone-Pordenone, probabili formazioni

Frosinone (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Zampano, Rohden, Maiello, Haas, Beghetto; Ciano, Novakovich.

Pordenone (4-3-1-2): Di Gregorio; Almici, Stefani, Barison, De Agostini; Misuraca, Burrai, Mazzocco; Gavazzi; Chiaretti, Strizzolo.

Frosinone-Pordenone, diretta tv e streaming

Il match Frosinone-Pordenone valevole per la 20.a giornata giornata del campionato cadetto in programma alle ore 21 sarà trasmesso in diretta su DAZN, con telecronaca di Gabriele Giustiniani e il commento tecnico dell’ex calciatore Simone Tiribocchi; la gara del Benito Stirpe sarà visibile su diversi dispositivi come pc, smartphone e tablet sulle smart tv più moderne che supportano la app, oppure su tutti i televisori collegando un decoder Sky Q o una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o Playstation 4.

Un’altra possibilità per vedere la partita sul proprio televisore è rappresentata dall’utilizzo di strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Inoltre poco dopo il fischio finale sarà possibile guardare on demand gli highlights o anche la replica dell’intero incontro.

La gara di questa sera sarà visibile anche in chiaro, con collegamento a partire dalle ore 20.45, sul canale Rai Sport + HD (canale 57 del digitale terrestre e 227 del decoder Sky) che come tutti i venerdì trasmetterà in diretta l’anticipo del campionato cadetto. La telecronaca sarà affidata a Fabrizio Tumbarello con il commento tecnico dell’ex calciatore Andrea Agostinelli.