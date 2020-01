Spezia-Pordenone streaming Dazn e diretta live Serie B: dove seguire il match

Spezia-Pordenone streaming Dazn e diretta live Serie B: presentazione del match

Spezia-Pordenone è match valevole per la ventiduesima giornata di Serie B. Allo stadio Picco di La Spezia arriva la seconda della classe in cerca di riscatto dopo il Ko interno subito, sabato scorso, contro il Pescara. I padroni di casa sono invece reduci dalla vittoria esterna contro il Crotone e andranno a caccia del bottino pieno per prolungare la propria striscia di risultati utili consecutvi (ferma a otto) e, chissà, alimentare le speranze di rientrare in lotta per i playoff. Per questo, il tecnico spezzino, Italiano, ha invitato i suoi a proseguire sulla scia tracciata sinora e a “dare continuità a quanto fatto a Crotone per dimostrare, anche davanti al nostro pubblico, qual è il nostro valore“. Spezia che si è mosso egregiamente sul mercato e, dopo Nzola (già andato in gol), si appresta ad abbracciare, via Verona, anche Vitale e Di Gaudio. Voglia di riscatto, come già detto, in casa friulana, dove Tesser chiede ai suoi umiltà per non sprecare quanto di buono fatto nel girone d’andata e tirarsi fuori da un periodo difficile scandito da quattro punti in altrettante gare.

Spezia-Pordenone streaming Dazn e diretta live Serie B: le probabili formazioni

SPEZIA (4-3-3): Scuffet; Ferrer, Erlic, Capradossi, Machizza; Maggiore, Bartolomei, Mastinu; Ragusa, Nzola, Gysai. Allenatore: Italiano

PORDENONE (4-3-1-2): Di Gregorio; Almici, Camporese, Barison, De Agostini; Misuraca, Burrai, Pobega; Gavazzi; Strizzolo, Bocalon. Allenatore: Tesser

Spezia-Pordenone streaming Dazn e diretta live Serie B. dove vedere il match

Il match Spezia-Pordenone, in programma oggi, a partire dalle ore 15:00, sarà visibile sulla piattaforma Dazn