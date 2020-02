Benevento-Salernitana: diretta tv e streaming, dove vedere Serie B oggi 2 febbraio

Questa sera alle ore 21 allo stadio Ciro Vigorito andrà in scena il derby campano tra Benevento-Salernitana, valevole per la 22.a giornata di campionato.

SEGUI BENEVENTO-SALERNITANA SERIE BKT IN DIRETTA STREAMING SU DAZN

Benevento-Salernitana, presentazione del match

Il posticipo del match odierno tra giallorossi e granata sembra dal pronostico quasi chiuso visto il dominio dei padroni di casa di mister Filippo Inzaghi che stanno dominando il campionato con 50 punti frutto di 15 successi, cinque pareggi e un solo ko inflitto dal Pescara lo scorso 26 ottobre per 4-0, ma il fatto che sia un derby e la buona condizione della formazione del tecnico Gian Piero Ventura non dovranno far dormire sonni tranquilli ai sanniti.

La Salernitana si trova al quinto posto insieme alla Virtus Entella con 32 punti avendo ottenuto nove vittorie, cinque pareggi e sette sconfitte ma i tre successi nelle ultime quattro gare hanno portato grande entusiasmo alla squadra che si è riaffacciata prepotentemente in zona playoff, grazie soprattutto all’ottima forma dell’attaccante bosniaco Milan Djuric autore di quattro gol in quest’ultimo periodo.

I padroni di casa nelle ultime nove gare ne hanno addirittura otto pareggiando solamente quella contro il Pisa per 1-1 pagando probabilmente la sosta invernale di tre settimane, ma la formazione di Filippo Inzaghi sta dimostrando fin dall’inizio di essere la più forte e a questo punto se non dovessero succedere crolli clamorosi, la promozione in Serie A dopo due stagione di cadetteria non potrà sfuggire.

Nel match d’andata giocato allo Stadio Arechi lo scorso 16 settembre ha visto il successo giallorosso per 2-0 con reti di Viola e Sau al 61′ e a 65′, mentre i precedenti giocati al Ciro Vigorito tra le due formazioni sono 24 con 11 affermazioni dei padroni di casa, 5 quelle degli ospiti e 8 pareggi. Nella stagione passata questo match si disputò il 22 settembre 2018 e i sanniti si imposero con un roboante 4-0 con reti di Maggio, Improta, R.Insigne e Asencio.

L’arbitro della gara sarà Lorenzo Illuzzi della sezione di Molfetta (Bari), coadiuvato dagli assistenti di linea Michele Grossi di Frosinone e Giuseppe Macaddino di Pesaro, quarto uomo Giovanni Ayroldi di Molfetta.

Benevento-Salernitana, probabili formazioni

BENEVENTO (4-3-3): Montipò; Maggio, Caldirola, Letizia, Schiattarella; Hetemaj, Viola, Kragl; Improta, Coda, Sau.

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Aya, Migliorini, Jaroszynski; Lombardi, Akpa Akpro, Di Tacchio, Dzcizek, Kiyine; Djuric, Gondo.

Benevento-Salernitana, diretta tv e streaming

Il match Benevento-Salernitana valevole per la 22.a giornata giornata del campionato cadetto in programma alle ore 21 sarà trasmesso in diretta su DAZN, con telecronaca di Dario Mastroianni; la gara del Vigorito sarà visibile su diversi dispositivi come pc, smartphone e tablet sulle smart tv più moderne che supportano la app, oppure su tutti i televisori collegando un decoder Sky Q o una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o Playstation 4.

Un’altra possibilità per vedere la partita sul proprio televisore è rappresentata dall’utilizzo di strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Inoltre poco dopo il fischio finale sarà possibile guardare on demand gli highlights o anche la replica dell’intero incontro.