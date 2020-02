Chievo-Livorno diretta tv e streaming, dove vedere Serie B sabato 29 febbraio. Allo Stadio Bentegodi di Verona va in scena il match Chievo-Livorno, gara valida per la 26° giornata del campionato di Serie B. Le due squadre vivono due momenti del tutto opposti: la squadra di casa ha trovato due vittorie nelle ultime due partite e adesso si trova al settimo posto in zona playoff, mentre il Livorno non trova la vittoria dal 2 novembre (2-1 contro la Juve Stabia) ed è sempre più ultimo in classifica con la zona playout lontana 12 punti. Il pronostico è del tutto sbilanciato in favore del Chievo: la squadra veneta non ha mai perso contro il Livorno, trovando 11 vittorie e un pareggio (0-0 datato novembre 2005) in dodici sfide tra Serie A, Serie B e Coppa Italia.

La gara sarà giocata a porte chiuse a causa del Coronavirus che ha colpito nella regione Veneto.

Il calcio d’inizio è in programma alle ore 18 e il match sarà arbitrato dal signor Daniel Amabile con Mokhtar e Zingarelli assistenti e De Santis quarto uomo.

Con DAZN segui Chievo-Livorno in streaming, live e on demand

Chievo-Livorno, info diretta tv e streaming. Il match del campionato di Serie B Chievo-Livorno sarà trasmesso in diretta su DAZN a partire dalle ore 18. L’applicazione DAZN è possibile scaricarla sul vostro smartphone, sulla smart TV, sul vostro PC o tablet, sulle console PS4 e Xbox One e sulla stick Now TV. Il costo dell’abbonamento mensile di DAZN è di 9,99€.