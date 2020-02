Il Pescara chiude il mercato con Clemenza e Pucciarelli, dopo la perdita di Machin

L’allenatore Legrottaglie del Pescara (foto Paolo Pierangelo)

Il calciomercato del Pescara si è chiuso senza il botto finale ma sono arrivati 2 calciatori di indubbio valore come Luca Clemenza (22) e Manuel Pucciarelli (28).

La cessione di Josè Machin al Monza aveva sollevato molte polemiche in riva all’Adriatico, per quella che rappresenta la perdita del giocatore più talentuoso della rosa biancazzurrra e che aveva segnato la bellezza di 7 goal nel girone di andata.

Difficile sicuramente rimpiazzare un giocatore del suo calibro, ma il Pescara ha comunque effettuato delle operazioni di mercato che hanno portato a vestire la maglia biancazzurra il giovane difensore Madonna, oltre ai già citati Clemenza e Pucciarelli.

La scheda di Clemenza

Trequartista con spiccate qualità offensive, Clemenza è un giocatore che nella scorsa stagione ha totalizzato 22 presenze e 2 reti con il Padova in serie B.

In questa stagione ha militato nella Juventus under 23 in serie C dove era un titolare importante, collezionando 19 presenze e 2 goal in bianconero.

La scheda di Pucciarelli

Giocatore in grado di giocare sia da mezza punta che da attaccante d’area, Pucciarelli in questa stagione ha collezionato 10 presenze e 3 goal con il Chievo in serie B, mentre in precedenza aveva disputato ben 5 campionati consecutivi di serie A con le maglie di Empoli e Chievo.