Il Pescara si prepara al match contro l’Ascoli: una sfida che vale doppio

Mister Legrottaglie del Pescara (foto Paolo Pierangelo)

Settimana delicata per il Pescara di mister Legrottaglie, che sta preparando al meglio l’attesa sfida di domenica sera contro l’Ascoli di Stellone.

I biancazzurri sono reduci da un periodo nero, con l’ultima pesante sconfitta in quel di Crotone che ha lasciato tanta rabbia nell’ambiente e sarà dunque necessario dare un segnale confortante contro il team bianconero.

Legrottaglie resta al suo posto ed ha ricevuto l’importante sostegno di un leader biancazzurro come il centrocampista Memushaj, che dopo il KO a Crotone ha detto ai microfoni: “Legrottaglie non c’entra niente, anzi”.

Toccherà adesso al campo dare seguito alle belle parole, di certo l’ambiente pescarese è assai sconfortato per la situazione e non si prospetterà uno stadio Adriatico gremito come sarebbe congeniale per un derby così sentito.

Ancora ai margini i due nuovi acquisti Pucciarelli (per infortunio) e Bojinov (per squalifica), quindi in attacco ci si affiderà ancora una volta alla fantasia ed al talento di Gran Galano, che sarà sostenuto dal centravanti Maniero.

La probabile formazione dei biancazzurri:

Pescara: Fiorillo; Zappa, Scognamiglio, Bettella, Del Grosso; Memushaj, Palmiero, Busellato; Clemenza, Galano; Maniero. A disp.: Alastra, Elizalde, Campagnaro, Crecco, Pavone, Drudi, Bruno, Masciangelo, Melegoni, Bocic e Borrelli. Allenatore Legrottaglie.