Virtus Entella-Benevento diretta tv e streaming, dove vedere Serie B sabato 22 febbraio. Allo Stadio Comunale di Chiavari va in scena il match Virtus Entella-Benevento, gara valida per il 25° turno del campionato di Serie B. La squadra ligure viene da un pareggio per 2-2 in casa del Venezia e si trova a 35 punti all’ottavo posto in classifica, ultimo posto valido per accedere ai playoff, mentre gli ospiti viaggiano spediti verso la vittoria del campionato e il ritorno in Serie A: sono 57 i punti in classifica a +17 dal terzo posto occupato dallo Spezia. Il risultato finale sembra essere abbastanza scontato, ma la squadra campana ha sempre trovato difficoltà a vincere su questo campo e l’Entella ce la metterà tutta per tentare il colpaccio.

Il calcio d’inizio è in programma alle ore 15 e il match sarà arbitrato dal signor Valerio Marini con Scarpa e Miele assistenti e Serra quarto uomo.

Con DAZN segui Virtus Entella-Benevento in streaming, live e on demand

Virtus Entella-Benevento, info diretta tv e streaming. Il match del campionato di Serie B sarà trasmesso in diretta su DAZN a partire dalle ore 15. L’applicazione DAZN è possibile scaricarla sul vostro smartphone, sulla smart TV, sul vostro PC o tablet, sulle console PS4 e Xbox One e sulla stick Now TV. Il costo dell’abbonamento mensile di DAZN è di 9,99€.