Frosinone- Cremonese 0-2

La gara si è disputata a porte chiuse in ottemperanza alle disposizioni governative per fronteggiare l’emergenza legata al corona virus.

I lombardi espugnano il campo dei ciociari per due a zero, i quali recriminano per la direzione di gara dell’arbitro romano Fourneau.

Il Frosinone reduce da 6 vittorie e 1 pareggio deve abbandonare il secondo posto a discapito del Crotone.

Cronaca della gara

Pronti e via e già dopo un minuto di gioco la Cremonese ha l’occasione per passare in vantaggio: il portiere canarino Bardi rinvia sottovalutando il pressing dell’ex Daniel Ciofani che devia la palla con la punta del piede e termina a lato.

Dopo qualche sortita del Frosinone nell’area grigiorossa, i lombardi vanno in vantaggio al 13°: Valzania, altro ex, pennella dalla fascia destra per Parigini che da due passi trafigge di testa Bardi, non propriamente attento dell’uscita.

Trascorrono 60 secondi e Deli dopo aver duettato con Ciofani ha l’opportunità di raddoppiare, ma la sua conclusione viene murata dalla difesa gialloblu.

Al 18° l’arbitro Fourneau si erge a protagonista: da un cross di Beghetto dalla sinistra Salvi si coordina e calcia col destro al volo e Migliore devia la sfera nettamente con un braccio, ma il fischietto romano nulla ravvede concedendo solo l’angolo.

Il tiro dalla bandierina non crea pericoli per la retroguardia ospite.

Il Frosinone a questo punto tenta di reagire, ma gli ospiti si oppongono bene ad ogni sortita dei padroni di casa, anche se quasi alla mezz’ora sfiora il pareggio con Ravaglia che si oppone all’ottima punizione calciata da Dionisi, distendendosi e mettendo in corner.

Al 39° la Cremonese si rifà viva dalle parti di Bardi con Valzania che, da un angolo di Deli gira la palla dal limite dell’area piccola e manda a lato.

Si passa al secondo tempo e gli uomini di mister Bisoli, debuttante sulla panchina grigiorossa, dopo 5 minuti raddoppiano con Castagnetti che da 60 metri beffa Bardi con una straordinaria conclusione, incolpevole quest oggi.

Al 53° gli uomini di Alessandro Nesta restano in dieci: già ammonito Dionisi dice qualche parola di troppo verso l’arbitro, che lo manda anzitempo negli spogliatoi.

Con un uomo in più la Cremonese tenta il tris riversandosi nella metà campo avversaria e va vicino alla marcatura in poche occasioni, pur producendo molto gioco: all’84° Palombi entra in area, ma trova Bardi questa volta reattivo.

Nei minuti finali il Frosinone ha qualche opportunità di riaprire la gara, ma sia Capuano che Novakovich non vanno a bersaglio.

Dopo 4 minuti di recupero si conclude la gara con i grigiorossi che ora vedono la salvezza e coi gialloblu che con questo passo falso inaspettato che proveranno a reagire già la settimana nella tana del Trapani.