Il Pescara nella tana del Benevento con Memushaj e Bojinov pronto dal 1′

Mister Legrottaglie del Pescara (foto Paolo Pierangelo)

Il Pescara di mister Legrottaglie ricarica le pile dopo la sconfitta subita in quel di La Spezia per 2-0, risultato condizionato senza dubbio dall’autorete in avvio di ripresa del difensore Scognamiglio.

Tre le poche cose da salvare c’è sicuramente il positivo esordio dell’attaccante bulgaro Bojinov (34), che nella ripresa è anche andato vicino al goal con una giocata acrobatica.

I biancazzurri ora saranno di scena sul proibitivo campo del capolista Benevento di mister Inzaghi, che proprio nella gara di andata subì un clamoroso KO in riva all’Adriatico.

Mister Legrottaglie potrà contare sul rientro prezioso di Memushaj a centrocampo, che ha scontato il turno di squalifica, mentre in attacco dovrebbe riposare Maniero per lasciare spazio dal primo minuto al bulgaro Bojinov.

La partita sarà disputata a porte chiuse dopo le recenti decisioni prese dal governo italiano in merito alle manifestazioni sportive del mese di marzo, e di conseguenza verrà a mancare il fattore campo per il team stregato.

L’ultima vittoria del Pescara sul campo del Benevento risale alla stagione 2002/2003 di serie C1, con gli adriatici che vinsero grazie ad una doppietta del centrocampista Bellè e furono in seguito promossi in serie B ai play-off.