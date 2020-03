Juve Stabia-Spezia diretta tv e streaming, dove vedere Serie B domenica 8 marzo. Allo Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia va in scena il match Juve Stabia-Spezia, gara valida per la 28ª giornata di Serie B. Le due squadre si trovano in posizioni di classifica diverse: la squadra di casa si trova al quattordicesimo posto con 33 punti, uno solo in più rispetto alla zona playout occupata da Venezia e Cremonese, mentre la squadra ligure è al quinto posto con 44 punti, in piena zona playoff. Le Vespe hanno vinto una sola partita (3-2 contro il Crotone) nelle ultime sette di campionato (3 pareggi e 3 sconfitte), mentre gli Aquilotti hanno vinto sei delle ultime otto gare di Serie B (1 pareggio e 1 sconfitta).

La partita verrà giocata a porte chiuse causa emergenza Coronavirus. Il calcio d’inizio è in programma per le ore 15 e il match sarà diretto dall’arbitro Gianluca Aureliano.

Con DAZN segui Juve Stabia-Spezia in streaming, live e on demand