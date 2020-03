Partite in chiaro, parla Spadafora

Negli ultimi giorni il tema della trasmissione delle partite in chiaro è stato argomento di dibattito. La FIGC é d’accordo per la trasmissione dei match in chiaro ma la decisione si scontra con il Governo. Difatti serve un decreto ad hoc da parte del Governo per permettere la trasmissione delle partite in chiaro in quanto Sky e Dazn detengono i diritti solamente per la trasmissione via pay tv.

Intanto il ministro dello sport Vincenzo Spadafora ha emesso una nota nelle ultime ore. Il contenuto della nota è il seguente: “C’è una nuova possibilità per le partite in chiaro. Oggi ho avuto vari contatti telefonici e l’ Agcom, perché continuo a pensare che in questo momento sia importante offrire uno svago ai cittadini in casa propria. C’é una soluzione possibile, sulla quale aspettiamo le valutazioni della lega Serie A. Per questo motivo ho scritto di nuovo al presidente Dal Pino. Aspettiamo risposta”

Lo scenario potrebbe variare nei prossimo giorni da come si evince dalle dichiarazioni di Spadafora.

Intanto tutte le partite di tutte le 70 squadre di Serie C verranno mandate in chiaro via streaming.

La piattaforma Eleven Sport manderà gli eventi in chiaro gratis.

Tutti gli appassionati di calcio auspicano nella trasmissione in chiaro dei match per potere godere degli eventi che da domani iniziano nella modalità ” a porte chiuse”.