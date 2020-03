Perugia-Benevento: diretta tv e streaming, dove vedere Serie B oggi 3 marzo

Questa sera alle ore 21 allo stadio Curi si disputerà il match tra Perugia-Benevento, valevole per la 27.a giornata del campionato di Serie B.

Benevento-Perugia, presentazione del match

Quella odierna sarà una gara strana perchè gli ospiti del tecnico Filippo Inzaghi sono ormai con un piede e tre quarti in Serie A visto che i 63 punti che valgono il primo posto in classifica sembrano ormai sufficienti per la promozione diretta considerando che l’attuale terza, il Crotone, di punti ne ha 43 e dunque ben venti in meno.

I giallorossi viene da quattro vittorie consecutive molto convincenti che hanno dimostrato ancor di più che questa squadra sta letteralmente dominando con il miglior attacco (34 reti) e la difesa meno battuta del torneo (solo 14).

Discorso opposto per gli umbri di mister Serse Cosmi che nelle ultime quattro giornate hanno subito altrettante sconfitte che hanno peggiorato e di molto una classifica che si è fatta pericolosa con solamente 33 punti nel carniere e solamente a +2 sulla quint’ultima, l’Ascoli, che ha 31 punti ma con una gara da recuperare. Fino a questo momento il neo tecnico umbro ha vinto solamente due partite (Livorno e Juve Stabia) da quando è stato chiamato sulla panchina e non è riuscito a dare quella svolta che il club pensava.

Nel match d’andata disputato lo scorso 19 ottobre al Ciro Vigorito, il Benevento si impose con rete di Armenteros al 20′; i precedenti giocati al Curi sono sette con i padroni di casa in vantaggio per tre successi contro i due degli ospiti e due pareggi con 21 reti realizzate (11-10 per i grifoni).

L’arbitro della gara sarà Davide Ghersini della sezione di Genova, coadiuvato dagli assistenti Luigi Rossi di Rovigo e Pasquale Cangiano di Napoli, quarto uomo Luca Massimi di Termoli (Campobasso).

Perugia-Benevento, probabili formazioni

PERUGIA (4-3-3): Vicario; Rosi, Sgarbi, Rajkovic, Di Chiara; Dragomir, Carraro, Kouan; Mazzocchi, Buonaiuto, Melchiorri.

Benevento(4-3-2-1): Montipò; Maggio, Tuia, Caldirola, Letizia; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Insigne, Sau; Moncini.

Perugia-Benevento, diretta tv e streaming

Il match Perugia-Benevento valevole per la 27.a giornata giornata del campionato cadetto in programma alle ore 21 sarà trasmesso in diretta su DAZN, con telecronaca di Riccardo Mancini e il commento tecnico dell’ex calciatore Stefan Schwoch; la gara del Curi sarà visibile su diversi dispositivi come pc, smartphone e tablet sulle smart tv più moderne che supportano la app, oppure su tutti i televisori collegando un decoder Sky Q o una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o Playstation 4.

Un’altra possibilità per vedere la partita sul proprio televisore è rappresentata dall’utilizzo di strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Inoltre poco dopo il fischio finale sarà possibile guardare on demand gli highlights o anche la replica dell’intero incontro.

L’incontro tra umbri e campani sarà visibile anche in chiaro su Rai Sport (canale 57 del digitale terrestre e 227 del decoder Sky) con collegamento a partire dalle ore 20.40.