Serie B, Venezia-Crotone: streaming e diretta tv, dove vedere il match del 7 marzo

Allo stadio Pier Luigi Penzo nel pomeriggio di sabato 7 marzo, precisamente alle ore 15:00, andrà di scena il match tra Venezia e Crotone valido per la 28esima giornata del campionato di Serie B e che sarà disputato a porte chiuse.

La sfida che vedrà protagoniste Venezia e Crotone sarà una sfida importante per entrambe le formazione, anche se per obbiettivi diversi. La squadra di coach Dionisi si trova al sedicesimo posto con 32 punti e quindi in zona play out, anche se a pari punti con l’Ascoli (con un match in meno) e a meno 1 da Pisa, Perugia e Juve Stabia. I veneti arrivano a questa partita dalla nona sconfitta subita in questa stagione. Il Crotone si trova al terzo posto con 46 punti a solo un punto dal secondo posto occupato dal Frosinone (secondo posto che varrebbe l’accesso diretto in Serie A). La squadra calabrese arriva a questa partita da tre vittorie consecutive tra cui l’ultima casalinga contro il Pisa per 1 a 0 (gol nel recupero di Simy e due espulsioni per il Pisa sempre nel recupero).

PROBABILI FORMAZIONI

VENEZIA (4-3-1-2): Lezzerini; Felicioli, Cremonesi, Modolo, Molinaro; Lollo, Fiordilino, Maleh; Aramu; Montalto, Capello.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Golemic, Marrone, Cuomo; Mustacchio, Benali, Barberis, Messias, Molina; Simy, Armenteros.