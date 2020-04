Frosinone, Nesta allena i suoi ragazzi via Internet

Il Frosinone non si ferma: allenamenti via internet agli ordini di mister Nesta

Frosinone – L’emergenza Coronavirus ha imposto il blocco forzato ad ogni competizione sportiva. I campionati, di ogni ordine e grado, sono stati sospesi in attesa che la pandemia venga finalmente debellata e tutto possa tornare alla normalità. Risale a ieri un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, che vieta alle squadre di allenarsi in maniera collettiva fino al 13 aprile, fatta salva per gli atleti la possibilità di allenarsi singolarmente presso le proprie abitazioni. Un provvedimento efficace, mirato ad evitare l’assembramento di più persone in uno spazio ridotto, ma che rischia di privare dello spirito di gruppo un’attività ludica come il calcio. Per preservarlo, Alessandro Nesta, tecnico del Frosinone, ha escogitato un interessante escamotage: ha “convocato” tutti i suoi giocatori in videochiamata, permettendo loro di allenarsi insieme. Il risultato di questa “trovata” lo ha mostrato lo stesso Nesta attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram.

Un modo per rimanere vicini anche se lontani in un periodo tribolato come quello attuale. perché, come sottolinea lo stesso Nesta: “Stiamo a casa ma non molliamo”, nella speranza che potremo presto tornare a gremire gli Stadi.