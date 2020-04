UEFA, Ceferin: ”I campionati si concluderanno”

L’emergenza sanitaria ha provocato il congelamento di tutte le competizioni sportive e nel mondo del calcio il dibattito su un’eventuale ripresa è sempre all’ordine del giorno. A tal proposito la UEFA ha sempre espresso la possibilità di riprendere i campionati e le coppe.

Il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, ha rilasciato importanti dichiarazioni riguardanti la ripresa dei campionati durante un’intervista al quotidiano sloveno ”Ekipa”. Il numero uno dell’Unione delle associazioni calcistiche europee si espresso anche sul futuro della Champions e dell’ Europa League, confermando che anche le competizioni europee saranno concluse.

Ecco le sue parole:” Sono ottimista e fiducioso, la Liga sarà portata a termine così come la Serie A e gli altri campionati. Chiaramente oggi non posso promettere o garantire niente, tutto dipenderà della situazione di ciascun Paese. Le coppe europee? Per quello che sappiamo oggi, la Champions si chiuderà nelle stesse modalità con cui si sarebbe dovuta giocare prima della sospensione. Non possiamo esserne sicuri, ancora non possiamo sapere se nella finale o in qualsiasi altro evento ci saranno o meno i tifosi, ma dobbiamo farci trovare preparati per tutti e due gli scenari. Dipende tutto dalla pandemia e da come si evolve la situazione, ma al momento ripeto che contempliamo una normale chiusura della Champions”.