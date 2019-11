Catania-Casertana: streaming e diretta tv, dove vedere Serie C oggi 24 novembre

Oggi pomeriggio alle ore 15 allo stadio Angelo Massimino si giocherà il match Catania-Casertana, valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie C girone C. Purtroppo la gara si giocherà a porte chiuse perchè secondo il Prefetto, la società siciliana ha difficoltà a predisporre un servizio di steward conforme alle norme vigenti e siccome tra le due tifoserie non corre buon sangue alla fine si è arrivati a questa decisione per la rabbia dei tifosi rossazzurri soprattutto gli abbonati.

Catania-Casertana, presentazione del match

La squadra siciliana grande delusione fino a questo momento del girone meridionale si trova in undicesima posizione con venti punti (sei vittorie, due pareggi e sei sconfitte) e nemmeno l’esonero di un mese fa del tecnico Andrea Camplone per far posto a Cristiano Lucarelli ha cambiato la situazione che paradossalmente sembra anche essere peggiorata. Un solo successo nelle ultime sette gare di campionato e domenica scorsa c’è stato il pesante ko di Catanzaro per 3-0, mitigato parzialmente mercoledì nel match di Coppa Italia contro la Sicula Leonzio vinto comunque a fatica per 1-0 che è valso il passaggio agli ottavi di finale contro il Potenza in trasferta.

Sono due fino ad ora i problemi principali dei siciliani: le sei sconfitte consecutive in trasferta e le troppe reti incassate (attualmente 24), solamente quattro squadre hanno fatto peggio.

La Casertana che rispetto alla sua rivale odierna ha un punto in più (21, con cinque vittorie, sei pareggi e quattro sconfitte), sta disputando un campionato dignitoso in linea con quello della passata stagione (nono posto finale con 51 punti) con l’obiettivo playoff sempre presente. La squadra di Ciro Ginestra viene dall’ottima vittoria casalinga contro l’Avellino per 2-0 anche se ha perso le ultime due gare giocate in trasferta (Teramo 4-3 e Reggina 2-0), ma anch’essa si è qualificata per gli ottavi di finale di Coppa Italia dove incontrerà in trasferta il Catanzaro.

In terra catanese sono undici i precedenti che vedono quattro vittorie ciascuno e tre pareggi con nove reti dei padroni di casa e sette degli ospiti; l’ultimo match si è disputato la scorsa stagione con vittorie etnea per 3-0.

L’arbitro dell’incontro sarà Davide Moricone della sezione di Roma 2, coadiuvato dagli assistenti Massimo Salvalaglio di Legnano (Milano) e Riccardo Vitali di Brescia.

Catania-Casertana, probabili formazioni

CATANIA (3-5-2): Furlan; Esposito, Silvestri, Marchese; Biondi, Biagianti, Lodi, Dall’Oglio, Pinto; Curiale, Di Molfetta.

CASERTANA (3-5-2): Crispino, Ciriello, Silva, Caldore; Longo, D’Angelo, Santoro, Laaribi, Paparusso; Starita, Origlia.

Catania-Casertana, diretta tv e streaming

Il match della sedicesima giornata del campionato di Serie C girone C tra Catania-Casertana sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sport, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di campionato. La telecronaca della gara sarà a cura di Stefano Auteri.

